El antropólogo Francisco Echevarría, galardonado con el premio Conchita Viera de la Diputación de Cáceres

El antropólogo forense Francisco Echevarría es el ganador de la primera edición del premio Conchita Viera, un galardón creado por el servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres para "reconocer la trayectoria, actividades, trabajo y concienciación de las personas que han trabajado para defender la democracia, incluso con su propia vida", según ha señalado el presidente provincial, Miguel Ángel Morales. Echevarría recibirá el premio este jueves, a partir de las 19.30 horas, en una gala que tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco y a la que asistirá el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. "Hemos invitado al presidente del Gobierno y a José Luis Rodríguez Zapatero, pero por motivos de agenda no podrán asistir. Nos consta que están muy involucrados con este tema y que vendrán en el futuro", ha indicado Morales.

Miguel Ángel Morales señala el galardón. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El galardón recibe su nombre por Conchita Viera, hija del alcalde republicano de Valencia de Alcántara Amado Viera Amores, asesinado el 25 de septiembre de 1936. Después de más de 80 años luchando y recibiendo negativas, denegaciones y omisiones administrativas, en marzo de 2018 por fin pudo encontrar a su padre, que permanecía en una fosa común en la mina Terría junto a 47 personas más. Ahora, con 91 años, participará en la entrega del premio que lleva su nombre: "Ella no recuerda el momento en que asesinaron a su padre, pero sí una infancia y madurez sometida al dolor del silencio permanente por no poder ni hablar de lo que había ocurrido. Su vida ha tenido sentido para buscar los restos de su padre. No podía fallecer sin encontrarle, y ahora ya dice que puede morirse en cualquier momento. Después de tanto tiempo, está deseosa de poder contar su historia, aunque sin ningún tipo de rencor ni odio. El nombre del premio va a estar vinculado a lo largo de la historia a Conchita", ha recordado Morales.

Sobre Francisco Echevarría

"Echevarría es un referente en la búsqueda de desaparecidos y asesinados por la dictadura franquista, pero también en el ámbito de la antropología forense a nivel mundial. Es profesor de medicina legal por la Universidad del País Vasco y tiene numerosos premios a nivel nacional e internacional. Dirige un grupo dedicado a buscar a desaparecidos en fosas comunes por todo el territorio nacional", ha indicado Morales sobre el premiado. En Extremadura, ha participado en las exhumaciones en Feria y en las minas Terría, pero también es conocido por participar en la autopsia del conductor chileno Víctor Jara, asesinado en la dictadura de Pinochet; por analizar los restos del expresidente Salvador Allende; y por su presencia en el grupo que identificó los restos del escritor Miguel de Cervantes.

El premio está diseñado por los trabajadores del servicio de Memoria Histórica, con Fernando Ayala a la cabeza. Está en una peana de madera de olivo, considerado según la mitología griega como un símbolo de la paz. La parte superior "es una especie de cubo que representa a la mina Terría, como una sima de gran profundidad" hecha de latón, que está rodeada de nombres de represaliados y unas gafas en la parte posterior -para representar las que utilizaba Amado Viera-. También participó en su creación el artista Mario Sanz Monfort, que ha colaborado con galas de premios como los Goya o el festival de San Sebastián.

Así es el galardón. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

"El nombre estaba desde el principio. Lo que queríamos era darle un reconocimiento público. Fue una de las primeras cosas que se puso en marcha, y me atrevería a decir que es uno de los actos más importantes para la Diputación de Cáceres en esta legislatura", ha reconocido. El jurado está presidido por el catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Julián Chaves. También participan María Teresa Terrón, también profesora de la UEx; María del Carmen García, antropóloga de la Unec; Fernando Ayala, de la institución provincial; María José Ramos, de la Universidad de Córdoba; la responsable del área de Cultura de la Diputación Ada Salas; y el Cronista Oficial de Cáceres Fernando Jiménez Berrocal. "Se trata de un jurado de enorme prestigio, que ha decidido al galardonado por unanimidad. Se pensó en personajes relevantes en el ámbito político mediático, pero se decidió que Echevarría representaba el valor real desde el punto de vista académico", ha declarado.

"Queríamos darle el empaque de justicia que, de alguna manera, tenemos el objetivo de dar siempre para que haya verdad, justicia y reparación. No se nos pueden olvidar nunca esas personas que han dado lo más preciado que tiene un ser humano: su vida. Es absolutamente injusto que todavía haya muchas personas que no se sepa donde han estado enterrados", ha argumentado el presidente provincial. "Todo es por justicia y reparación, para que la verdad salga a la luz, para poner en valor y reconocer la memoria de este país. Es curioso que, en estos años, todavía haya personas que estén alardeando y pretendiendo regresar a aquellos años negros. Es muy grave que haya estos insultos y señalamientos. No sé si en este país se está intentando que ocurra lo mismo que en Eslovaquia y otros países. Y ahora más que nunca, nos comprometemos a que haya justicia", ha recalcado.

