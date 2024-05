Estás trajinando por tu casa, limpiando, ojeando y colocando algunos libros en una estantería. De pronto suena el pitido del portero automático. Preguntas quién es. “El cartero”, te contesta una voz masculina con soniquete radiofónico. Pasados unos instantes abres la puerta y te encuentras frente a un hombre que te ofrece un sobre blanco a cambio de que firmes un papel de color rosado del tamaño de un billete de quinientos euros, que no lo es. Miras el sobre con recelo, porque te hueles que no contendrá nada bueno.

Viene del Ayuntamiento. Una multa. Otra cosa no puede ser, aunque no recuerdas haber cometido ninguna infracción de tráfico urbano. Abres el sobre y sacas el documento que contiene. No es una multa, no. Es la notificación de un nombramiento para formar parte como primer vocal suplente del vocal titular de una mesa electoral en las próximas elecciones para el Parlamento Europeo. No es una multa, no, pero tampoco te gusta nada haber recibido esta “invitación”. Entre otras cosas porque te parece injusto que esta sea la tercera vez que te eligen para formar parte de la misma mesa electoral, la de un barrio en el que viven mil quinientas personas.

La primera vez te citaron como vocal suplente y tuviste que estar presente en el colegio electoral a las ocho de la mañana de un domingo, aunque volviste a casa al estar presente el vocal titular. La segunda vez te nombraron vocal titular, y pasaste catorce interminables horas atendiendo las urnas y el posterior recuento de votos. Y ahora recibes otro nuevo nombramiento. Te preguntas por qué no sacan de las listas de candidatos a las personas que ya han sido elegidas una vez. Aún quedarían cientos de las que tirar para formar las mesas. Quizá no estaría mal que pidieran voluntarios, a sabiendas de que pagan setenta euros íntegros.

Sabes que a los mayores de sesenta y cinco años no los llaman. Eso te tranquiliza, porque al menos ya no te llamarán más veces, a no ser que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas.

