El alcalde de Cáceres, sobre los coches vandalizados en la avenida de Cervantes: "Son hechos aislados, pero preocupan"

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, califica como "hechos aislados" los actos vandálicos que han acontecido esta noche en la avenida de Cervantes, en los que una decena de coches han sufrido destrozos en los cristales de las ventanillas para tratar de robar las pertenencias del interior de los vehículos. Aun así, Mateos no esconde su "preocupación" tras lo ocurrido.

Ángel García Collado

"Que haya ocurrido esto no nos puede llevar a pensar que la ciudad es insegura, Cáceres sigue siendo una de las capitales de provincia más seguras del país, los datos así lo demuestran. Cuando hay vandalismo o robos se genera cierta inquietud y alarmismo, por lo que he pedido a los agentes que presten especial atención a la seguridad ciudadana, sobre todo en estos días en los que hay más gente y actividades", ha indicado el regidor.

El móvil de los destrozos, que se han producido a ambos lados de la vía -entre la casa de cultura Rodríguez Moñino y la pista polideportiva Llopis Ivorra-, era robar las pertenencias del interior. Aún se desconoce si la actuación se ha realizado en grupo y la parte de la avenida destrozada no dispone de ninguna cámara de seguridad que pueda ayudar en la investigación.

"Quiero agradecer a los cuerpos de seguridad de la ciudad, cuyas relaciones son excelentes y la coordinación muy buena", ha sentenciado. Los agentes de la Policía Nacional se mantienen a la espera de que se formalicen las correspondientes denuncias y ya realizan las gestiones oportunas para esclarecer los hechos.

Reacciones vecinales

El presidente de la asociación vecinal Llopis-Ivorra, José Antonio Ayuso, denuncia la escasa presencia de efectivos policiales en los barrios periféricos y asegura que “el barrio se está volviendo inseguro porque se están cometiendo delitos que no se han producido nunca, hace mucho que empezamos a solicitar los guardias de distrito”. "Los residentes en esta zona nos estamos empezando a preocupar porque estamos viendo cosas muy extrañas, que no han pasado en la vida aquí. Además, es un lugar que está bien iluminado, pero es que por aquí no vive nadie porque es frente a los institutos", cuenta Ayuso.

"Tenemos una ciudad que, hasta hace poco, decían que era segura. Pero está empezando a convertirse en un lugar revoltoso. También hay que empezar a modernizarse, a utilizar cámaras de tráfico igual que en el centro. Las entradas a la ciudad son peligrosas y hay falta de seguridad. Estamos cansados ya de denunciar la inseguridad en los barrios, pero no viene ni un agente", denuncia Ayuso.

