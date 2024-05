«En la época de ferias los conflictos bélicos desaparecían»

¿Cuál es la primera referencia histórica a la feria de Cáceres?

En los fueros medievales del siglo XIII ya aparece una referencia a las ferias, cuando se habla de la concesión y dice ‘mando y concedo al Concejo de Cáceres que haga feria y en estos vengan seguros y con tregua todos los que vinieran o quisieran venir a esta feria, tanto cristianos como judíos, sarracenos, enemigos u otros siervos o libres de tierra… sean amigos, sean enemigos, sean siervos o sean líberos. Esto quiere decir que era un encuentro comercial del cual se beneficiaba todo el mundo. De ahí que, durante la época de ferias, los conflictos bélicos prácticamente desaparecían, o las prohibiciones de movilidad geográfica y demás, todo esto prácticamente no existía y podían venir gente de todos los lugares; de todas partes.

Pero eso va cambiando con el paso de los siglos… ¿Por qué se da esa transformación?

Las ferias tienen en origen un componente estrictamente ganadero, donde el sector primario es el predominante. Y estas ferias con el paso de los siglos van a ir a menos y, concretamente, en las tierras de Extremadura habrá dos ferias ganaderas que van a destacar y son las que van a quedar de referentes: Trujillo y Zafra.

¿Y cómo afecta ese cambio?

En el caso de Cáceres, después de diferentes intentos que se dan a lo largo del siglo XIX, por fin, a final de ese siglo, el ayuntamiento, en colaboración con ganaderos principalmente, van a crear una feria a finales del mes de mayo, para lo cual adquiere unos terrenos específicos en lo que es el actual Parque de El Rodeo.

De ahí viene su nombre...

En efecto, se llama así porque se adquiere como rodeo para la celebración de la feria. Y en 1896 tienen lugar estas primeras nuevas ferias, pero con el paso del tiempo han ido perdiendo ese componente ganadero y ha ido quedando ese poso festivo de esa actividad comercial que había en torno a las ferias. Todo el tema de las las transacciones mercantiles atraían a mucha gente. Y hoy día la feria es un hecho social; es un hecho festivo y aunque haya ido despojándose de algunas de sus señas de identidad, la feria siempre es emoción ante los ojos de los niños, los cacharritos, actividades culturales, conciertos… Yo recuerdo, cuando era un chaval en los años 60, que era cuando venían las grandes compañías al Gran Teatro. La feria era un evento. Y las ferias de San Fernando, como se llaman actualmente, surgieron como una necesidad para activar el comercio local en una ciudad que carecía de espacios concretos para ese tipo de transacciones.

Ahora, en las ferias esos grandes eventos se centran, básicamente, en los conciertos y la hípica. ¿Pero cuáles eran las actividades más atractivas que se ofrecían antes?

Gracias a la feria se conoció el fútbol; y en 1912 los cacereños por primera vez pudieron ver volar un avión en una exhibición de aeroplano. También se daban espectáculos de boxeo, circenses y hasta las primeras proyecciones del cinematógrafo que inventaron los Lumière a finales del XIX.

¿Por qué se decidió que fueran en mayo?

Creo que fue una especie de condición que pusieron los propietarios ganaderos. Parece ser que tiene que ver con el periodo del parto de los animales y todo eso; pero no está claro. Luego también es una época buena para mover los rebaños. Y una época previa a la trashumancia que, prácticamente, ya a finales de mayo los ganados se han subido hacia hacia las tierras del norte o empiezan el último aldabonazo previo a la trashumancia. En definitva, este tipo de ferias están en consonancia con los ciclos de las cosechas y con los ciclos de procreación de los animales. La primavera es una fecha óptima para el movimiento de ganado. La Feria tomó el nombre de San Fernando al coincidir con el día de este santo, pero no porque existiese una gran advocación ni fuera el patrón de los ganaderos. Fue pura coincidencia. Y luego, como digo, con el paso de los años, el origen ganadero de la Feria se ha ido perdiendo y ha ido cobrando protagonismo toda la otra parte comercial que se desarrollaba en torno a esta cita: los puestos de turrón, el espectáculo, el circo, los caballitos

Aquí empieza a jugar un papel fundamental el ferrocarril…

El tren en el tema de las ferias es importantísimo porque los ganados empiezan a venir en ferrocarril. Aquí juegan un papel fundamental la rapidez, la comodidad y el ahorro económico, que es importante para los ganaderos, pero también para las compañías de teatro que ya no tenían que ir en carro de pueblo en pueblo. Gracias al tren, a partir de 1881, fue la primera vez que los cacereños podían leer en la prensa del día después de lo que había pasado en Madrid. Eso fue un adelanto cultural e informativo tremendo. Porque antes la información les tardaba, al menos, una semana en llegar. De hecho, este mes que tenemos expuesto en el Palacio de la Isla como documento del mes el programa de feria de hace 90 años, de 1934, una de las cosas que incluye es que se llega a un acuerdo con la compañía de ferrocarriles para que pongan más trenes, para que la gente pueda venir a las ferias de la ciudad. El ferrocarril es un elemento importante, sobre todo en una época en la cual no existe una red de carreteras ni de vehículos. El tren supuso un avance muy importante en el tema de la comunicación y de la información y, sobre todo, del desarrollo cultural. Para dejar de ser una ciudad incomunicada y periférica el elemento esencial fue el ferrocarri; de eso no hay duda.

Ese fue el verdadero elemento de progreso…

Totalmente. Y por el tren llegaba el periódico, pero llegaban modas, artistas; llegaba información en definitiva. Y esa información es la que hace que se beneficie la ciudad y también de proyectarse hacia afuera. De que un comerciante pudiera coger el tren e irse Madrid sin el peligro de que le asaltaran bandoleros en el puerto de Miravete y te dejaran sin nada.

Nos has hablado de El Rodeo, pero la feria habrá transitado por otros espacios…

La feria ganadera estuvo siempre en El Rodeo, pero luego la parte lúdica, la de los cacharritos, etc. se trasladó a lo que ahora son Los Fratres, que era donde estuvo la primera estación de ferrocarril, precisamente.

Por una cuestión de logística…

Totalmente. Hasta celebrarse en la actualidad en lo que era el antiguo campo de aviación, en lo que se llama el ferial