La queja de un vecino de Cáceres porque en Hacienda no le cogen el teléfono

Hoy comienza la campaña para presentar la declaración de la renta, pues bien, desde las 9 de la mañana llevo llamando al 915530071 y siempre me da comunicando, en estos momentos cuando son las 14.47, sigue comunicando. Igualmente ante la imposibilidad intenté contactar telefónicamente con la Agencia Tributaria de Cáceres, cuyo resultado fue negativo, no conseguí que me atendieran la llamada. Yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un ciudadano de a pie para conseguir una cita?. Si hay saturación de llamadas, que habiliten otro número u otra forma.

Ante la imposibilidad de poder contactar telefónicamente con la Agencia Tributaria, opté por hacer una llamada telefónica a ese periodico para denunciar los hechos. Lo que pretendo con esta "denuncia" es que la Administración debe de servir y atender al ciudadano y que tome nota de lo denunciado.