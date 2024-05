38 grados: agua, manguerazos, cerveza, abanicos y frío industrial

La subida de temperaturas (hoy se prevé alcanzar los 38 grados en Cáceres) obliga a aplicar medidas de precaución entre los caseteros y feriantes. La mayoría de las 15 casetas con las que cuenta el Recinto Ferial disponen de máquinas de aire industrial que en muchos casos se activan a partir de las once de la mañana. «Si la enciendes a las tres de la tarde, el calor te gana», aseguraba Manuel Villamarín, responsable de la caseta La Suite.

«Contra el calor, agua, refresco, manguerazos y cerveza», decía ayer el propietario de una de las atracciones. «También tiramos de gorra», comentaba el dueño de la atracción La Cárcel.

Servicio sanitario de Cruz Roja. / Carlos Gil

Los abanicos también se convierten en remedio y durante estos días los puestos ambulantes hacen el agosto con su venta. Entretanto, los servicios de emergencia están siempre alerta. Es el caso de Cruz Roja, que cuenta con un servicio permanente en el ferial desde las seis de la tarde. Si se producen desvanecimientos por golpes de calor, el personal especializado trata de hidratar a la persona afectada.

Eso sí, recomiendan acudir al ferial cuando el calor haya bajado, utilizar ropa cómoda y beber agua con frecuencia, según indicó a este diario María Jesús Alegre, directora de Operaciones de Cruz Roja Cáceres.

Y es que el termómetro no para de subir en Cáceres, pero los cacereños tendrán que esperar para darse un remojón, a no ser que se vayan a La Antilla, que tengan piscina en su urbanización o piscina propia en casa adosada. Las piscinas municipales no abrirán hasta el 14 de junio (aún quedan más de dos semanas).

Aire acondicionado en una de las casetas. / Carlos Gil

Entretanto, el consistorio lleva a cabo trabajos de mejora en Parque del Príncipe, Valdesalor, San Jorge, complejo Agustín Ramos Guija, Aldea Moret y Rincón de Ballesteros para su preparación de cara a la apertura de dichas instalaciones salvo en Rincón de Ballesteros donde será el 1 de julio. El horario será de 12 a 21 horas.

Hace calor, y mucho. Tanto es así que los alumnos de Secundaria del colegio Licenciados Reunidos saldrán hoy una hora antes.