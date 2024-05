Feria de día en Cáceres: ambiente de charangas, cervezas a tres euros y paella gratis

El intenso calor de este jueves en Cáceres no impidió al público disfrutar del comienzo de la feria de día. Las calles del centro de la capital cacereña se abarrotaron de miles de personas que esperaban con ganas lo que ya es un clásico de la Feria de San Fernando.

Con el debate presente, un año más, sobre la problemática que genera esta celebración al restar cada vez más público a las instalaciones del recinto ferial, los negocios situados en las calles peatonales o semipeatonales del centro de la ciudad se han vestido de gala para dar inicio a cuatro días de mucho trabajo a la par que beneficiosos.

Paella gratuita en el Hotel Alfonso IX, situado en la calle Moret. / El Periódico

Y la gente ha respondido con creces. Con un gran ambiente musical y la constante presencia de charangas por las calles, donde cada local ha montado sus propias barras, los cacereños y visitantes presentes han querido destacar que «los precios de este año no nos parecen especialmente altos», tal y como comenta la cacereña Cristina García. Con los tercios de cervezas a tres euros en la mayoría de bares y la iniciativa de algunos locales de ofrecer comida gratuita a cambio de consumiciones, como la del Hotel Alfonso IX, que ha realizado una enorme paella, los asistentes manifiestan que han salido muy satisfechos tras la primera jornada de la feria de día. «Es mi primera vez en el centro y el hecho de que ofrezcan un plato de comida al pedir una consumición es un punto muy a tener en cuenta», reconoce Rafael Bernáldez.

A su vez, Mari Cruz Gil, llegada de Arroyo de la Luz, afirma que «siempre que he venido he acudido directamente al ferial, pero este ambiente tan ideal que se ha montado hoy reconozco que me ha gustado más y, por ello, los próximos años tengo claro que repetiré en el centro».

