Polémica en las redes por los precios en la Feria de Cáceres: "¡Para eso me voy a la playa!"

Kebabs a siete euros, atracciones entre cuatro con cincuenta y seis, casetas de juego a cuatro y latas de refresco por tres. Son algunos de los precios que se han encontrado los que estos días han visitado el recinto ferial de Cáceres.

En el último año, en general, todos los precios han subido, pero esto no está siendo bien acogido en un ambiente que siempre ha destacado por ofrecer diversión a buenos precios.

No hace tanto tiempo que se podía disfrutar de las atracciones por 2,5 euros, un precio asequible para las familias con hijos. Hoy por hoy, han doblado su precio y las más innovadoras han llegado a casi triplicarlo, como la esperada Extazy. Además, algunos se quejan de que el 'Día de la infancia' no cumplía con lo prometido, ya que algunas atracciones no rebajaban su precio a la mitad, sino que de seis, bajaban a cuatro.

“Así, ¿qué familia puede permitirse ir varios días a la feria?”, se preguntan algunos en redes sociales.

No solo las atracciones han experimentado la subida de precios, también algo tan clásico de las ferias como los churros, han sufrido este incremento. “Un euro por churro, dos grandes, dos pequeños y un vaso de chocolate, 8 euros me cobraron ayer”, comentaba otro visitante."¡Para eso me voy a la playa", escribía.

Los comentarios en redes se dividen entre los que consideran abusivos estos precios y los que defienden que los feriantes también están en su derecho a cubrir gastos y obtener beneficios. Otros muchos opinan que estos beneficios serían mayores si mantuviesen tarifas más económicas.

Sean o no precios justos, uno de los comentarios más comunes en este debate, suele ser la búsqueda de alternativas a pasar estas fiestas en la ciudad. Unos sostienen que sale más barato irse a la playa el fin de semana, mientras que otros piensan que les interesa más pagar una entrada de un parque de atracciones que acercarse al ferial. Lo cierto es que estas opiniones no reman a favor de la fiesta.