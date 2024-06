Agotadas las entradas para el mano a mano entre De Justo y Talavante en Cáceres

Emilio De Justo y Alejandro Talavante cuelgan el cartel de ‘No hay billetes’ en la segunda y última corrida de abono de la Feria de San Fernando de Cáceres 2024. El festejo, que se celebra este domingo a las 7 de la tarde, ha agotado las entradas con más de 24 horas de antelación. Tras la reapertura de la puerta grande el pasado viernes, por parte de Morante de la Puebla y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, la corrida de los dos matadores extremeños espera tener el mismo desenlace. Lidiarán dos toros de El Pilar, dos de Garcigrande y dos de La Quinta.

La corrida del viernes ya lució un gran aspecto en las gradas, con más de 2/3 de entradas vendidas. Además, público llegado desde todas las partes del país disfrutó de un gran ambiente taurino que finalizó con un espectáculo flamenco en el exterior de la plaza. Este domingo, Tamara Alegre se encargará de ponerle ritmo a la cita.

Quejas de los vecinos

Los vecinos de la barriada de Aguas Vivas en Cáceres -concretamente los de la calle Reñidero de Gallos- denuncian que la grúa retiró sus coches sin emitir un aviso previo por el regreso de los festejos taurinos a la plaza Era de los Mártires: «No soy taurino ni antitaurino. Me gusta la idea de que vuelvan a la ciudad porque eso significa dinamizar el barrio, que lo necesita. Pero podrían haber dado un aviso con unos días de antelación de que allí no se iba a poder aparcar, o haber puesto carteles», explicó un residente de la zona. Según indica, «la policía local llegó a las 4 de la tarde y llamó puerta por puerta para comunicar que allí no se podía aparcar». «A mí me pilló fuera de casa y, cuando llegué, ya no tenía el coche allí. Estoy intentando recuperarlo. Otros vecinos sí que pudieron retirarlo a tiempo cuando se lo pidieron», señala.

Además, muestran su preocupación porque ocurra lo mismo en el festejo de este domingo.

