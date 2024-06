Broche de oro a una Feria de Cáceres multitudinaria

Cáceres puso este domingo el broche de oro a una Feria de San Fernando multitudinaria y plagada de actividades para todos los públicos. Aunque en la zona de los ‘obispos’ ya no se respiraba el ambiente de charangas del resto de días, fueron muchas las personas que salieron a las calles para despedirse con buen sabor de boca.

Desde Malpartida de Cáceres vino el grupo de amigos compuesto por Jesús, Gabriel, Antonio, Cristina y Ana. Aprovechan para tomar unas cañas y comer unas raciones de croquetas, chipirones y rejos antes de partir por la avenida Hernán Cortés hacia la plaza de toros: «Estamos de previa», dicen entre risas.

También era un día para disfrutar con los compañeros de trabajo: Paula, David, Eli, Laura y Antonio trabajan en los Juzgados y quisieron aprovechar el domingo para salir a dar una vuelta: «Cada uno es de una parte de España, de Alicante, Granada, Sevilla, Jaen y Jerez de la Frontera». «Lo que hemos hecho, principalmente, ha sido beber y pasárnoslo bien en las casetas», cuenta Eli. «Yo un día me atrevía a montarme en el Extazy, una atracción de que llega a los 130 kilómetros por hora, pero no sé como fui capaz. Tengo todavía los músculos agarrotados de la tensión. No me creía que cogiese tanta velocidad, pero es espectacular», dice David ante las risas de sus amigos.

«Estamos los cuatro amiguetes para cerrar la feria ya. Ha estado fenomenal, aunque cada uno tenemos nuestras preferencias a la hora de elegir si preferimos la feria de tarde o de noche. Hacemos un poco de previa por aquí y luego nos vamos a la Era de los Mártires a ver los toros, para poner la puntilla definitiva ya», cuenta un grupo de amigos cacereños, que se arrepienten de no haber asistido a los conciertos celebrados en el Hípico:«No podíamos por los niños, eran demasiado tarde».

Es la última tarde también para la feria de muestras y artesanía en Cánovas, en la que productos de todo tipo -tanto extremeños como de fuera de nuestras fronteras- han tomado el protagonismo.

Taburete, concierto y euforia

«Solo espero que la preparen muy gorda, que sea histórico», señalaban Antonio y María, una pareja llegada desde Villanueva de la Serena. Y así fue. Apenas 17 minutos faltaban para la medianoche cuando Willy Bárcenas abandonó su camerino para dar comienzo al último concierto en el Recinto Hípico por la Feria de San Fernando. Y no pudo tener un inicio más eufórico: dando saltos tras la victoria de su Real Madrid en la Champions League ante el Borussia Dortmund, cantando ‘5 sentidos’ -que el grupo sacó con Dvicio- y aclamado por las más de 5.000 personas que se congregaron para disfrutar del recital. El vocalista del grupo, que también es jurado en el programa televisivo Factor X, incluso firmó banderas del conjunto madridista después de que sus aficionados tuviesen la oportunidad de seguir el encuentro a través de una pantalla gigante en el escenario.

Concierto de Taburete en Cáceres. / A.G

En primera fila estaba Lola junto a sus padres. Apenas tiene 10 años y ayer fue la primera vez que pudo disfrutar de un concierto de su grupo favorito en directo. «Mi canción favorita es ‘Hijos del sol’, seguro que el concierto va a ser muy guay», dijo. «Ya ha llorado cuando ha ganado el Madrid, pero es que va a llorar de nuevo de emoción cuando vea el concierto porque le encanta el grupo», contó su padre Javier. Y es que ayer se juntaron en Cáceres las dos pasiones de muchas personas, que incluso mueven montañas.