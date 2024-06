Ovejas de Cáceres en busca del verano de Léon

Unos 600 kilómetros separan la finca de La Hijonosas, cerca de Santa Marta de Magasca y a 35 kilómetros de Cáceres, de la localidad leonesa de Valverde de la Sierra, población que pertenece al municipio de Boca de Huérgano. Esta es la distancia que desde el pasado 15 de mayo recorre José Manuel Sánchez Miguel con sus 1550 ovejas de raza merina para realizar el proceso de la trashumancia. Un rebaño que ampliará sus cifras con las hembras que quedaron criando en tierras cacereñas y el resto de machos.

El ovino no es el único animal que transita las veredas, un burro y una docena de perros para hacer frente al ataque del lobo, todos ellos guiados por ocho personas que también disponen de un coche con un carro.

Cada oveja con su pareja recorren unos 20 kilómetros diarios con una partida que comienza a las 7 u 8 de la mañana hasta las 12 horas, con un pertinente descanso para que tanto ganaderos como ganado recuperen fuerzas y no tengan que lidiar con el calor, mientras que, el camino retoma las riendas a las 5 de la tarde hasta la caída del sol. En las noches el descanso de la raza merina está salvaguardado por unos pastores eléctricos, además de por los perros y los propios pastores.

En cuanto a la duración del viaje, "aproximadamente 40 días dependiendo de lo que ande el ganado", trasladó José Manuel Sánchez. Ruta que amplió su duración, "me desvié dos días porque quería pasar por mi pueblo, Huertas de Ánimas, y allí nos hicieron un homenaje".

Siguiendo con los destinos, dentro de las fronteras cacereñas, Plasenzuela, Trujillo, Torrecillas de la Tiesa, Jaraicejo, Casas de Miravete, Romangordo, Almaraz, Saucedilla, Navalmoral de la Mata o Talayuela son algunas de las localidades por las que tanto José Manuel Sánchez como sus ovejas pasan para realizar la trashumancia. Aunque esta migración ovina no termina dentro de las fronteras extremeñas, continúa por diferentes poblaciones de Toledo, pasando por la provincia de Ávila, rumbo a Valladolid y concluyendo en Valverde de la Sierra (León). Una senda que sigue la Cañada Real Leonesa Occidental, como guía principal, aunque las ovejas cacereñas también recorren otras vías pecuarias como la del Puerto de Miravete, la de Trujillo-Cáceres o la portuguesa.

Este es el segundo año que el ganadero cacereño realiza la trashumancia, aunque no es novato en esta modalidad de pastoreo, puesto que, "esto me viene de atrás, de mis abuelos y padres", resaltó. El pastor de 44 años, natural de Huertas de Ánimas, lleva en esta profesión "desde siempre", teniendo en cuenta que, "cuando salía del colegio, soltaba la mochila y me iba con mi padre".

Este proceso lo realiza "porque económicamente te ahorras algo, entre comillas, no mucho, puesto que, también tienes que llevar a gente", trasladó el mayoral de Huertas de Ánimas. Una mejora en lo que respecta a la alimentación "no es lo mismo echar pienso que alquilar pastos" y además, en las tierras leonesas "las ovejas pasan un verano comiendo todo lo que quieren" y no dependen de la ración que el ganadero considere.

Aunque este proceso tiene beneficios, también complicaciones, "al principio teníamos dificultades porque había mucha hierba y maleza, pero las ovejas se van adaptando y ya van mejor, ahora estamos más tranquilos tanto los animales como las personas", trasladó el ovejero natural de Huertas de Ánimas.

¿Qué es la trashumancia?

Para los desconocedores de este término, hace referencia a una movilidad del pastoreo declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2023. Consiste en un desplazamiento temporal provocado por las diferencias estacionales de la península Ibérica. El ganado guiado por sus pastores recorre vías pecuarias pasando de dehesas de invierno a los pastos de verano y viceversa.

Por tanto, un movimiento migratorio del ganado en busca de pastos frescos en las zonas montañosas en los veranos y, por el contrario, en invierno las zonas de temperaturas más suaves en áreas de climas cálidos en invierno.

Este proceso aporta beneficios a la biodiversidad y a la conservación del ecosistema como la prevención de incendios, el control de la erosión, la fertilización del suelo, la conservación de hábitats y especies y la dispersión de semillas.

Beneficios que la trashumancia que realiza el pastor de Huertas de Ánimas aporta, puesto que, sus ovejas recorren a pie la vereda y no con desplazamiento en camiones. "Vamos andando y, a su vez, el ganado abonando los cordeles y desbrozando", explicó José Manuel Sánchez. Una limpia que es superior a la que realiza "una máquina", reiteró en referencia al beneficio que aportan las ovejas contra los incendios.

