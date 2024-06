Cismas de andar por casa

De cualquier manual de historia de la Iglesia que repasases, sacarías la conclusión de que la historia de los cismas, casi puede coincidir con la misma Historia de la Iglesia. Si dejamos aparte intencionadamente, el tiempo que va desde la muerte de Jesús (año 33), hasta la desaparición del ultimo apóstol (año 90), pasados esos años la cosa comienza a complicarse.

Hablar de cismas en la Iglesia Católica no es solo conocer el Cisma de Oriente (1.054) y de Occidente (1.378 y siguientes), estos son como los cismas de primera división. El primero supuso la dolorosa separación con los cristianos de oriente, o sea con los sucesores que vivían en los sitios que fueron la cuna del comienzo de todo; por un «quítame aquí unas faltas de respeto de unos y otros», la unidad saltó por los aires. Y el segundo, reflejo de la sociedad de la Edad Media de entonces, cuando nada menos que tres papas se presentaban como los legítimos sucesores de Pedro, no hubo medio de entenderse (había un español por medio) y tuvo que pasar mucho tiempo para que todo se aclarara; el ejemplo no fue nada edificante.

Pero además de estos dos ha habido cismas de segunda, tercera y hasta de regional. En nuestro de país, desde lo del Palmar, parece que la cosa estaba bastante tranquila. Pero he aquí, que hace unos días saltó de nuevo la liebre, y un par de conventos de mojas contemplativas nos han traído de nuevo el sobresalto.

Los conventos de Belorado (Burgos) y de Orduña (Vitoria), famosos por la producción de dulces artesanales, se declaran fuera de la Iglesia Católica, afirmando nada más y nada menos que desde Pio XII no ha habido ningún papa legítimo, desde Juan XXIII, pasando por Juan Pablo II y terminando por Francisco.

Han sido noticia de primera en telediarios y programas de todo tipo, y ¡mira que hay noticias nacionales que merecen ese calificativo! Pues nada ahí estaban el grupo clarisas dando sus razones y explicaciones sobre su decisión.

En estas historias siempre hay intereses poco claros, y personajes que intentan aprovechar la situación buscando beneficios particulares ¡cuidado con ellos! Son auténticos embaucadores y manipuladores del Espíritu.

A día de hoy no se tiene ni idea de cómo va a terminar el asunto, el obispo de Burgos ha sido nombrado por Roma como encargado para la reconducir a las díscolas monjas, pero hasta ahora le han dado con la puerta en las narices. Veremos cómo evoluciona el asunto.