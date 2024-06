Así fueron las espeluznantes cogidas en la plaza de toros de Cáceres: "El pitón perforó la mucosa de la boca por dentro"

«El pitón había llegado a perforar la mucosa de la boca por dentro. No tocó ninguna de las estructuras importantes, pero no llegó al interior de la boca por un pelo. Si soplaba, se le iba el aire por la cavidad», cuenta el doctor placentino Emilio Sánchez Barrado que, junto a otros dos médicos de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, tuvieron una ajetreada tarde en el interior de la enfermería de la plaza de toros Era de los Mártires de Cáceres. El regreso de los toros y la histórica tarde con el lleno de ‘No hay billetes’ también tuvo momentos de tensión e incertidumbre cuando, en el cuarto y sexto animal, los banderilleros Morenito de Arles y Alex Benavides -del matador cacereño Emilio De Justo- sufrieron dos espeluznantes cogidas que les impidieron continuar la lidia.

«El toro cogió a Alex Benavides cuando fue a ponerle el par de banderillas al último toro de la tarde y, además, de la herida en la boca que no llegó a perforar, también sufrió otra en la axila derecha. Esta era la que más nos preocupaba porque la de la cara no había hecho nada -aunque pudo ser fatal-. De todos modos, fue limpia y poco profunda, por lo que pudimos explorar manualmente. No sangraba, algo que nos tranquilizó. Era muy cilíndrica, tenía un orificio de entrada y más o menos llegó a los 4 o 5 centímetros. Ninguna de las dos que sufrió llegó a afectar ni vasos sanguíneos ni nervios importantes. Es una suerte porque la axila es un poco compleja en ese sentido», señala Sánchez que, junto a los doctores Francisco Javier Hernández y Ricardo Iglesias, componían el equipo médico de la plaza. Benavides fue trasladado al hospital Universitario de Cáceres debido a que el quirófano estaba ocupado por Morenito de Arles.

Morenito de Arles

Galería | Cogidas en la plaza de toros de Cáceres / Carlos Gil

Y es que, dos lidias antes, el banderillero Morenito de Arles sufrió también otra espectacular cogida al parear por primera vez el cuarto de la tarde. Stephane Rachid Ourandame, nombre de pila del banderillero, decidió recorrer el camino largo para intentar llegar al burladero en lugar de saltar al callejón. «Tiene más de 50 años y es un hombre de casi dos metros, esto hace que tenga más dificultad», indica Sánchez. Morenito de Arles sufrió una herida ascendente y abierta en la cara externa del muslo derecho de más de 20 centímetros: «En el aire, le desgarró como si fuese un bisturí. Le cortó la piel, el tejido celular y pasó a la fascia lata -que está debajo de la piel y une un grupo de músculos que van desde la cresta ilíaca hasta la tibia-. Le había abierto, pero en los últimos seis centímetros no llegó a romper la piel porque había girado el pitón, por lo que le hizo como una especie de remolino».

«Si hubiera pinchado fuerte, el torero se habría quedado clavado y al dar vueltas encima del pitón le haría mucho más daño. Al cogerle, no ha tenido tanta profundidad, unos 3 o 4 centímetros, provocando la rotura en el tejido celular. Fue como si le hubieran dado un corte en la pierna y no se hubiese adentrado más. Si lo hubiera hecho, habría llegado al fémur porque lo tiene justo detrás. El destrozo fue mínimo porque el toro, al dar el cabezazo, hizo que solamente se realizase un corte», recalca el doctor.

Carlos Gil

La intervención consistió en una limpieza de la herida abierta y en la reconstruccción del muslo, la fascia lata, aplicaron tratamiento antibiótico para evitar infecciones y suturaron. Pasaron más de una hora en el interior de la plaza antes de que la UVI móvil trasladase al herido al hospital Universitario de Cáceres.

Mensaje de De Justo

El matador cacereño Emilio De Justo mandó un mensaje en sus redes sociales para mostrar su apoyo a los dos banderilleros y «agradecerles la entrega que han pagado con sangre en Cáceres». El torero tuvo una gran tarde en el coso Era de los Mártires, desorejando hasta en cinco ocasiones a los tres toros de su lote. Junto a Alejandro Talavante -que cortó tres y tuvo una importante petición de rabo en el quinto- abandonaron la plaza a hombros y por la puerta grande, en lo que fue una tarde para la historia de la ciudad por haber firmado el primer lleno de ‘No hay billetes’ desde el año 1971.

Ángel García Collado

Suscríbete para seguir leyendo