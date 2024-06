El PSOE dice que Mateos "ni está ni se le espera" con los jóvenes de Cáceres

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la ausencia de políticas de juventud del equipo de Gobierno de Rafa Mateos, que, a punto de cumplirse el primer año de legislatura, no ha llevado a cabo ninguna actuación y tampoco tiene muy claro cuáles van a ser.

El concejal Alberto Serna ha preguntado sobre este asunto en la Comisión de Juventud celebrada esta mañana, "una comisión en la que hasta ahora sólo se ha informado de eventos que organizan otras entidades y en las que el ayuntamiento se limita a colaborar, o de programas que ya vienen de años anteriores".

Ante esta situación, ha detallado, "hemos preguntado si tiene previsión de establecer alguna política propia en materia de juventud, y la respuesta de la concejala, Soledad Carrasco, nos ha sorprendido al no concretar nada y agregando que, en lugar de manifestar que están trabajando ya tras su primer año, están intentando iniciar los trabajos para un plan de juventud".

Después de un año de Gobierno, ha incidido, "Rafa Mateos no solamente no ha puesto en marcha ninguna política en materia de juventud, sino que a día de hoy no tiene previsión de hacerlo en el futuro cercano. La concejala no tiene ninguna hoja de ruta en esta materia y las sesiones informativas se convocan irregularmente".

Propuestas

Serna ha recordado que "desde nuestro grupo realizamos una serie de propuestas durante la tramitación de los presupuestos para actuar en cuestiones determinantes para la juventud como la vivienda o el empleo, y a día de hoy continuamos sin tener ninguna previsión ni planteamiento del equipo de Gobierno de políticas en esta materia".

"Todo ello en contraste con la intensa actividad que está llevando Carrasco en el otro área que gestiona, el de Festejos, desde donde se ha invertido una gran cantidad de dinero en asuntos como los festejos taurinos, que nos han costado hasta el momento casi 60.000 euros que tengamos constancia para una actividad privada, más todos los recursos del ayuntamiento que se han volcado en la plaza para estos dos festejos".

Y para los jóvenes, "todo se resume en una inversión en el Espacio de Creación Joven muy limitada para renovar material, que además no fue el más adecuado, con una lista de materiales cortoplacista y con posibles deficiencias por su carácter extremadamente genérico, y para la que no se contó con los grupos políticos".

"A Rafa Mateos sigue sin importarle la juventud, y prueba de ello es que a estas alturas aún no tiene siquiera una hoja de ruta sobre la que poder determinar las acciones que sean necesarias para abordar sus problemas, como el empleo o el acceso a la vivienda, para lo que presentamos propuestas que ignoraron completamente. Esa es su ‘política de juventud" en nuestra ciudad, ninguna. Tenemos una concejalía para políticas de juventud inexistente”, ha resaltado Serna.