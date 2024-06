El cartel de Extremúsika en Cáceres desata las críticas en redes sociales: "Qué pena que se haya perdido la esencia..."

El pasado martes, Extremúsika anunció los últimos artistas confirmados para la edición que se celebrará en septiembre en el Recinto Hípico de Cáceres. Tras las dos últimas ediciones, en las que hubo cantantes de primer nivel como Bad Gyal o Quevedo, los más habituales al festival esperaban un personaje público de primer nivel que colocase a esta edición a la altura de las dos anteriores. Sin embargo, la organización presentó a Luna Ki, Nil Moliner y Amygdala, que tienen una amplia trayectoria, pero no era lo que los abonados esperaban.

En redes sociales, la publicación con el cartel definitivo cuenta con más de 370 comentarios, prácticamente todos quejándose por el cartel: "Tenía la esperanza de que se anunciase algún bombazo, pero es extremadamente flojo. Porque está en mi ciudad y apetece sólo por el ambiente, pero con este cartel...", señalaba un joven; "No he visto un festival con un cartel más malo que este en años", indicaba desde una cuenta una chica; "Os habéis empeñado desde el principio en hacer el peor cartel de todos los festivales del país y lo habéis conseguido", señalaba otro; "A este paso, viendo el nivel, pensaba que me iban a confirmar a mí", criticaba otro. Sin embargo, otros han salido en defensa del festival, como es el caso del artista Bizza, que está acartelado: "Hay que valorar lo poco que se hace en nuestra tierra. Somos privilegiados de, al menos, tener un festival de este tamaño, cosa que en otras comunidades no tienen". También, otros salen en defensa de los que se subirán al escenario: "Todos son artistas de un modo u otro, unos más que otros. La cuestión es: ¿Os habéis replanteado la esencia de esta cita?".

El cartel

El cartel, que este año tiene en lo más alto a Maka, Rels B y Saiko, cuenta también con Aerea Live, Alex Kennon, Anier, Antílopez, Benito Kamelas, Bizza, Bohemian Betyars, Bon Calso, Brenda Serna, Cano, Cristian Varela, Derby Motoreta's, Dollar Selmouni, Dudi, El Canijo de Jerez, Foyone, Gonçalo, Jc el Diamante, Kaze, La Plazuela, Lia Kali, Los de Marras, Mafalda, Mala Rodríguez, Mojinos Escozíos, Mr Kilombo, Nano Mz, Neo Pistea, Pepe y Vizio, Queralt Lahoz, Rapsusklei, Raul Clyde, Raúl Pacheco, Reincidentes, Rulo y la Contrabanda, Samuel Slzr, Sho-Hai, Skinni Flex, T78, Technasia, The Locos, Tremendo, Toteking, Trashtucada, Vicco, Viviana Casanova, Álex Rodríguez, Jades, Lady Jaque, Pitera, Sara Cortés & Veneno, Tandemonios, Tocando Techo y Trinckiboy.

Mientras tanto, y como ya se anunció por parte de la organización, la confirmación del cartel final traía consigo una subida en el precio de los abonos. Las entradas van desde los 65 euros (más 6,50 de costes de gestión) hasta los 85 (más 8,50) por el abono más la acampada. Cabe recordar que la cita se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre a partir de las 17.00 horas.

Cartel del Extremúsika 2024 / EP

Suscríbete para seguir leyendo