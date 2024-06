La directora de teatro Ana Zamora (Madrid, 1975) hará doblete este verano en tierras cacereñas. Zamora, titulada superior en Arte Dramático en la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD, ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la que ha puesto en escena la obra ‘Numancia’, de Cervantes, y esta temporada estrena ‘El Castillo de Lindabridis’, de Calderón de la Barca, que se podrá disfrutar el domingo, 16 de junio, en el particular escenario de la plaza de San Jorge. Y además se podrá ver el próximo mes de agosto en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara.

Con esta pieza, la compañía Nao d’amores entra de lleno en el Barroco. Se trata de «una novela renacentista que habla de la época medieval con un lenguaje delirante, que no se simplifica para que tenga una coherencia didáctica», a pesar de que la autora indica que la versión «está peinada sin trastoque. No se trata de poner patas arriba a Calderón. No se pueden hacer determinadas cosas sin traicionar el punto de partida del autor», expresa la autora de esta versión calderoniana.

Además, el asesor de verso, Vicente Fuentes, subraya (según reocge Efe) que ‘El castillo de Lindabridis’ es una obra de arte en el lenguaje donde «la forma hace honor al fondo». Un lenguaje poético, «lleno de metáforas, de agudezas, ingenioso y ennoblecido para construir una comedia de enredo de capa y espada», apunta.

Todos cantan

Un espectáculo en el que no falta la música, pues Calderón es el dramaturgo español que más relevancia da a este apartado en el teatro, en el que han recuperado la obras del compañero musical de Calderón, Juan Hidalgo, para representar su estilo armónico; un texto en el que todos cantan y en el que se recurre a ritmos de danzas líricas de compositores italianos. Una fusión de las artes y puro divertimento a partir de la historia de la princesa Lindabridis que para poder heredar su reino tiene que viajar en un castillo volador, es en ese momento cuando entran en acción los caballeros medievales que tienen que luchar con el hermano de la princesa para determinar quién se queda con el reino de Tartaria.

Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro en 2023. / CEDIDA

Patrimonio teatral

Zamora disfruta de su aún reciente Premio Nacional de Teatro 2023 «por su recuperación del patrimonio teatral español medieval, renacentista y prebarroco durante más de 20 años al frente de Nao d’amores». De hecho, la compañía se especializa en rescatar aquellas obras menos representadas para darlas a conocer al gran público.

Tal fue el caso, por ejemplo, ‘Triunfo de amor’, dirigido por la propia Ana Zamora, uno de sus montajes más gamberros y con el cual el grupo teatral conmemoraba su XV aniversario, allá por 2016. Y que supuso poner en escena la obra menos representada de Juan del Enzina (el más famoso autor dramático y compositor del renacimiento español). Se pudo disfrutar aquel año en el Conventual de San Benito, en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara.

Respecto al premio, el jurado manifestó que la labor de Zamora «desprende una espiritualidad que ahonda en la esencia del teatro» y que se podrá comprobar en el Clásico de Cáceres.

