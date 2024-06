Jorge Cebriá, el Djokovic de Cáceres

Un fuera de serie del tenis y de las aulas del colegio Licenciados Reunidos. Con la voz y con la actitud propia de un adolescente que acaba de terminar la EBAU, Jorge Cebriá Collazos (Cáceres, 2006) ya empieza hablar como un adulto en las pistas. En los próximos meses dará el salto a Estados Unidos tras conseguir una beca en la Universidad de Montreat (Carolina del Norte). Allí estudiará la carrera de Económicas y competirá al más alto nivel con jóvenes promesas de todo el mundo. Pero no vayamos tan rápido. El deportista cacereño dejó el fútbol por el tenis. Después de compaginar ambas disciplinas durante unos cuantos años, Jorge apostó con todas las consecuencias por un deporte que le motiva mucho más. «Me decanté por cambiar, puesto que en el fútbol no veía ningún aliciente. Me pasé al tenis, una modalidad con la que llevo familiarizado desde pequeño, porque gran parte de mi familia ha jugado toda la vida al tenis. El gusto por empuñar la raqueta se lo debo a mi abuelo (José Manuel Cebriá Álvarez) y a mis padres (Mari Ángeles y José Manuel)», explica a El Periódico Extremadura.

Actualmente emplea 13 horas semanales a su entrenamiento, ya que no ha dejado de lado sus responsabilidades académicas, muestra de la formalidad y esfuerzo que posee Cebriá. Su progresión ha ido como un rayo y ha conseguido numerosos logros a nivel regional, nacional e internacional. Jorge tiene unas cualidades envidiables para la práctica del tenis, a las que une su dedicación. Fiel a la humildad y a la sencillez que lo caracteriza, el muchacho ambiciona grandes metas al otro lado del Atlántico. «Voy a cumplir un sueño. Mi prioridad es dedicarme a este deporte de forma profesional. No obstante, no me obsesiono. Los estudios de Business también me llaman la atención y siempre es bueno formarse. Nada de esto hubiera sido posible sin mis entrenadores (Juanjo Climent, Julio Pulido, David Plasencia, Víctor Rubio...)».

Cebriá se entrena a tope en Cáceres. / CARLOS GIL

Por último, lo que sí le gustaría al joven tenista es que hubiera más afición por esta modalidad en Extremadura. «Sería bonito que salieran tenistas que pudieran competir a gran nivel. Víctor Rubio está haciendo un excelente trabajo y pronto obtendrá sus frutos», finaliza con una amplia sonrisa el Novak Djokovic de la capital cacereña, un joven ilusionado que está muy cerca de cumplir el sueño americano.

