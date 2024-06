Arroyo-Malpartida: una estación fantasma

La Estación Arroyo-Malpartida, una pedanía de Cáceres situada a 13 kilómetros de la ciudad, constituyó uno de los nudos ferroviarios fundamentales de la línea Madrid-Lisboa. Este enclave, cuya importancia radicaba en su depósito de máquinas de vapor, fue inaugurado el 8 de octubre de 1881 por los reyes de España y Portugal (Alfonso XIII y Luis I).

El poblado alcanzó su época de mayor esplendor en 1960, cuando llegó a alcanzar los 1.088 habitantes, pero comenzó a decrecer tras la apertura del trazado directo entre Madrid y Cáceres, hasta el punto de que hoy en día únicamente circula un tren regional y la Estación tiene en torno a 70 residentes permanentes. El resto de casas son utilizadas como segundas residencias, que en los últimos tiempos están siendo adquiridas, mayoritariamente por jóvenes, debido a su bajo precio por el mal estado que presentan. De esta manera, el poblado recupera parte de su antigua vida durante los fines de semana y en período de vacaciones.

Ahora, el deterioro existente y el evidente abandono por parte de las instituciones responsables ha provocado que sus vecinos vuelvan a levantar la voz y luchen por conseguir lo que desde hace tiempo consideran que merecen.

Como José Antonio, que a sus 85 años rememora cómo pasó toda su infancia en el poblado, al que decidió regresar hace más de veinte años, tras su jubilación. «Aquí es donde me he criado y donde tengo a mis amigos», reconoce mientras comienza a evocar recuerdos del pasado. «Antiguamente aquí teníamos de todo: médicos, comercios, carnicerías, una capilla y hasta había dos cines», expresa con nostalgia. «Desde aquí salía el que llamábamos el ‘tren del mercado’, que partía por la mañana hasta Cáceres y regresaba a mediodía, y que la gente usaba para hacer la compra. Y también pasaba otro para que los niños fuesen a la escuela», rememora.

José Antonio Arévalo. / Jorge Valiente

José Antonio Arévalo, de 85 años, nació en el poblado y, pese a emigrar a Madrid, regresó tras su jubilación.

«El problema es que cuando esto se quedó sin trenes, se quedó sin vida», lamenta el anciano mientras ingiere café junto a su hija María Victoria en el rellano frente a su casa. La mujer protesta por la actual falta de servicios en la Estación. «Carecemos de servicios que nos prometen pero no llegan. Para ir en autobús hay que avisar y solo acude para un mínimo de dos personas, no hay centro de salud, ni farmacia, ni comercios, los barrenderos tienen órdenes de limpiar solo lo asfaltado y somos los propios vecinos los que tenemos que desbrozar la zona», lamenta. «El único que sigue viniendo es el panadero», aclara la vecina, que también reside en el pueblo.

Además, denuncia la mala gestión por parte de Adif, propietario del terreno, que ha denegado en varias ocasiones su solicitud para alquilar un antiguo local junto a la estación, donde pretende abrir una cantina con un pequeño supermercado. «Es un espacio que está en muy malas condiciones. Por ello, la idea es reformarlo y lo que pido es un alquiler a un precio lógico por las circunstancias en las que se encuentra, pero recibo negativas por todos lados».

Al recorrer el poblado, se divisan calles sin asfaltar, edificios en mal estado y jardines poco cuidados, salvo algunos espacios que se encargan de mantener los propios vecinos. A su vez, los doce pabellones situados a la entrada que se usaban como residencias se encuentran abandonados y cerrados. Todos salvo uno, donde todavía habitan algunos vecinos.

En la actualidad, la Estación, que es una pedanía del Ayuntamiento de Cáceres, pertenece a Adif, que pretende que el consistorio adquiera gran parte de la propiedad.

Sobre ello opina Juan Galán, propietario de una casa en el poblado junto a su mujer Guillermina, a la que todos conocen como Mina. «Aquí se pasan la pelota de unos a otros: el ayuntamiento dice que es competencia de Renfe, Renfe dice que es de Adif, Adif apunta al ayuntamiento y el círculo sigue dando la vuelta continuamente».

Juan también denuncia el estado de abandono en el que se encuentran desde hace años. «Esto es una barriada de Cáceres, aquí pagamos nuestros impuestos y, como tal, el ayuntamiento debería darnos unos privilegios que no tenemos».

Asimismo, asegura que ningún representante de las instituciones responsables ha acudido fuera del período electoral para comprobar cómo está la situación. «Solo en tiempos de elecciones, que es cuando vienen, nos dicen que van a atender nuestras peticiones y luego ahí se queda la cosa», lamenta mientras su esposa Mina asiente con la cabeza en señal de aprobación. «Si no somos un barrio de Cáceres que nos lo digan y nos buscamos la vida nosotros», apuntilla la señora con decisión.

Juan Galán. / Jorge Valiente

Juan Galán, de 71 años, es propietario de una casa junto a su esposa Mina. Ambos llevan en la Estación toda la vida.

La pareja reconoce que la vida en el poblado es muy tranquila y existe una muy buena convivencia entre los residentes. «Vivimos aquí porque nos gusta este tipo de vida y es donde nos hemos criado. La relación entre los vecinos es muy cercana y nos ayudamos unos a otros. El problema es que estamos totalmente aislados».

Entre otras cosas, Juan comenta el problema de acceso con el cuenta la pedanía. «Es un desastre. Si vienes desde Malpartida ves el pueblo a la derecha, pero resulta que tienes que dar toda la vuelta e ir en dirección a Arroyo para llegar hasta aquí». A su vez, revela que se están llevando a cabo las obras de la variante de Malpartida de Cáceres y, pese al reclamo del pueblo, no les han facilitado un acceso más directo. «Es una vergüenza, nos tienen totalmente aislados y olvidados», afirma.

Otro de los problemas a los que tienen que hacer frente los vecinos es el de las aguas residuales de la barriada, que a día de hoy desembocan en los pozos ciegos, con el consiguiente olor que desprende, y de ahí van a parar directamente al río Casillas, ya que no cuentan con depuradora. «El Seprona ha venido varias veces y nos dicen que harán un escrito para resolver el tema, pero pasa el tiempo y la cosa sigue igual».

En este sentido, el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, José Antonio Ayuso, que ha adquirido recientemente la propiedad de una vivienda en la barriada, comenta que es necesario instalar una estación depuradora para el tratamiento de las aguas servidas. «Dicen que se va a realizar una reforma de unos 40.000 euros para arreglar la decantadora que tenemos, pero esa no es la solución».

En su opinión, la Estación debería contar con presencia policial por ser una pedanía de Cáceres. «He hablado con la Guardia Civil, me dicen que ellos pasan por el pueblo pero que no tienen competencias en las calles ni para controlar la zona, que eso le corresponde a la Policía Local», la cual comenta que hace muchos años que no aparece. «Esto es un barrio sin ley, cada uno hace y coge lo que le da la gana y eso hay que controlarlo porque para eso se pagan los impuestos», afirma el representante vecinal, quien asegura que aún están a la espera de la rebaja del IBI para las pedanías que prometió el alcalde Rafa Mateos.

Ayuso también habla sobre la reforma pendiente en la sede vecinal del poblado, aprobada en los Presupuestos Participativos de 2022. «Según he leído en la prensa recientemente, desde el ayuntamiento dicen que la reforma se llevará a cabo antes de 2024. Espero que sea así porque creo que ya va siendo hora».

Al mismo tiempo, asegura que hay una reunión prevista entre el Ayuntamiento de Cáceres, Adif y los vecinos para solucionar el tema de la propiedad del terreno, que, a su juicio, debería pasar al consistorio.

De esta forma, garantiza que tanto él como Juani, la presidenta vecinal de la barriada, en representación de todos los residentes de la Estación Arroyo-Malpartida, seguirán haciendo todo lo posible por revertir una situación que cada año parece más delicada. «Lo que falta para solucionar las cosas es que exista voluntad política», concluye Ayuso.

Suscríbete para seguir leyendo