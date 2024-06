Orín de perros en las calles de Cáceres

En junio de 2021, todos los periódicos de Extremadura anunciaban “a bombo y platillo” la nueva normativa que obligaba a los dueños de perros a limpiar la orina que dejan sus perrosen la vía pública, más de 30.000 perros en Cáceres. Además, los propietarios que incumplieran la ley podrían ser multados

Han pasado ya tres años desde este anuncio y yo me pregunto dónde quedaron las buenas intenciones y los comportamientos cívicos. Salgo de mi urbanización y el olor a orín me inunda los pulmones, cuatro, cinco, seis meadas de perro solo en la puerta de mi urbanización, cuando no dentro de la misma, que es peor. Puedes contar cientos de ellas solo en la Avenida María Auxiliadora de El Rodeo.

Miro alrededor y ningún paseante lleva su botellita con desinfectante para borrar el rastro del orín que deja su mascota. Me pregunto qué les parecería a estas personas si fuésemos orinando todos por las esquinas. ¿Les parecería incívico, egoísta? A lo mejor de esta forma podrían empatizar un poquito con las personas que no tenemos mascotas que vayan dejando su rastro.

Los días de calor, el olor de las calles de Cáceres se hacer irrespirable. Empieza a ser un problema de salud pública. ¿Saben que hay una enfermedad bacteriana que se transmite a las personas a través del orín de sus perros? Recogemos la basura, reciclamos, ya hasta hemos conseguido recoger las heces de nuestras mascotas. Vamos a dar un paso más y conseguiremos tener ciudades más limpias y más saludables; y vecinos más cívicos y respetuosos.