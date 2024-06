El tabaco mató a la Feria de Mayo de Cáceres

La Asociación Extremeña de Fibrosis Quística ha vuelto a denunciar públicamente el incumplimiento de la Ley antitabaco durante las Ferias de San Fernando en la ciudad de Cácere. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que manifiestan "la decepción, la tristeza y el enfado porque la Ley Antitabaco sigue sin cumplirse en las Ferias de Cáceres un año más y, como consecuencia, las personas no fumadoras no han podido disfrutar plenamente de nuestra feria, de un ocio saludable y un aire limpio".

En este sentido, el colectivo solicita al Ayuntamiento de Cáceres, "a los cacereños y cacereñas, a empresarios y empresarias, a la Policía Local y a todas las personas que puedan ayudar para hacer que la Ley Antitabaco se cumpla y la Feria de Cáceres siga el ejemplo de la Feria de Sevilla donde desde el año 2011 no fuma nadie en sus casetas".

Los miembros de la asociación estiman que "entre todos y todas podremos conseguirlo en Cáceres. La Asociación Extremeña de Fibrosis Quística está abierta al diálogo y a disposición de todos y todas para colaborar con el objetivo de que la Feria de San Fernando del año 2025 sea una feria libre de humos como dice la Ley".

Fue el pasado 7 de mayo, semanas antes del inicio de la feria, cuando la asociación solicitó una reunión al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, para abordar este asunto.

Finalmente, consiguieron un encuentro con la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, aunque más allá de las buenas intenciones no se consiguió el objetivo. Así, el 1 de junio, en plena feria, lanzaron un grito desesperado: "Es muy incómodo estar pasando un buen rato, tener fumadores alrededor, tener que ir a buscar a la policía para que vengan y que hagan cumplir la ley. Pensamos que no es justo que tengamos que ser los ciudadanos quienes lo hagamos porque no haya concienciación", emitieron en un comunicado.

En la misiva insistieron: "Pedimos una feria libre de humos y, como dato, en la Feria de Sevilla no se fuma desde 2011. Queremos que sea una cita divertida para todos, y que sea igual que un restaurante o un bar. Las leyes están para cumplirlas", inciden desde la asociación, que se muestra "muy decepcionada" por el incumplimiento de la ley: "Queremos expresar nuestra tristeza, injusticia y decepción, pero volveremos a intentarlo el año que viene".

Según los datos de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2022), que publica de forma bienal el Ministerio de Sanidad, el tabaco es la segunda droga, tras el alcohol, más consumida en nuestro país. Un 39% de la población española, entre los 15 y los 64 años, ha consumido tabaco en alguna de sus formas, lo que supone tan solo un ligero descenso respecto al estudio de 2020. Adicionalmente, habría que tener en cuenta los riesgos que también afectan a los fumadores pasivos.

