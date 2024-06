Más de 25.000 vehículos no tienen en vigor la ITV en Cáceres

9.613 turismos, 5.498 motocicletas y 10.819 vehículos de otras categorías forman el parque de vehículos sin la ITV en vigor en la provincia. Se trata de vehículos con menos de 25 años que podrían estar circulando sin la inspección técnica reglamentaria, pero también podrían estar en un garaje o abandonados en el espacio público sin que se haya tramitado la baja administrativa.

El 9,1% del parque de automóviles en la provincia de Cáceres no tiene la ITV en vigor: 4,9% en el caso de los turismos, 27% en el de las motocicletas y 16,5% en el resto de los vehículos.

Cáceres, con 5.151 vehículos, Plasencia, con 2.273, y Navalmoral de la Mata, con 941, son las localidades cacereñas con más vehículos sin la ITV en vigor.

A nivel autonómico, en Extremadura hay 73.049 vehículos que no tienen la ITV en vigor y que representan el 9,6% del total.

Son datos de un nuevo análisis de Informes Mecánicos ha revisado los microdatos ofrecidos por la DGT para conocer cómo es el parque de vehículos sin la ITV en vigor en la provincia de Cáceres.

Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen a los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también aquellos que podrían estar en desuso o abandonados. La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 9,1% del parque no tiene la ITV en vigor en la provincia de Cáceres.