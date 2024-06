La Diputación de Cáceres aumentará la partida destinada al Banco de Alimentos

La Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el Banco de Alimentos de la ciudad y aumentará la partida de dinero destinada a esta institución en los presupuestos del año 2025. El presidente provincial Miguel Ángel Morales anuncia esta mejora en el convenio tras la reunión celebrada en la mañana de este miércoles con los representantes de la oenegé, presidida por Juan Carlos Fernández Rincón. En los últimos cinco años han recibido 19.000 euros y en las próximas semanas decidirán cuánto se incrementa esta ayuda: "En una partida de 200 millones de euros como tiene la Diputación, creo que esto es una 'peccata minuta'. Hablaré con el área de Hacienda para saber cuánto se puede ampliar, pero mi compromiso es que ellos puedan seguir ayudando a tanta gente necesitada", señaló Miguel Ángel Morales.

"No conocía en profundidad el trabajo que hacen, pero es impresionante. En el ámbito público actual, que haya una asociación como esta, dedicada a gente que no es noticia porque no tienen ni lo mínimo para vivir dignamente, que haya gente voluntaria trabajando en esto, ya merece la pena que las administraciones nos impliquemos", explicó Morales. Cabe destacar que esta institución ayuda a más de 8.332 personas de toda la provincia.

Además, ambas instituciones coordinarán campañas para llegar a las mancomunidades y municipios con el objetivo de ayudar a la difusión e incrementar las dotaciones para repartir a todas las personas interesadas en la provincia. También se llevarán a cabo charlas y visitas que den a conocer la labor del Banco de Alimentos. "La Diputación va a ser un agente activo para que la labor sea conocida más allá de las campañas puntuales que realizan", precisó.

Fernández Rincón quiso agradecer la visita del presidente: "Tenía interés en que nos conociera porque sé que es sensible a todos los temas sociales desde hace mucho tiempo. Hoy ha conocido los datos y ha vivido una mañana con los voluntarios de aquí, que también hace ilusión ver que hay entidades importantes de la provincia que está interesada en los problemas sociales que conocemos. La sensibilidad de los cacereños es importante siempre".

Morales también aprovechó para denunciar el bajo número de voluntarios con los que cuenta el Banco de Alimentos. "En el día a día hay unas 20 personas aquí, 35 si contamos Plasencia, pero es más importante el número de personas que son necesarias cuando realizamos campañas porque hay jornadas que necesitamos hasta 400", indicó Rincón. "Hay que concienciar de la necesidad de la solidaridad. Es importante que, al menos, en los momentos importantes la sociedad responda", remarcó Morales.

