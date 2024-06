El alcalde de Cáceres califica de "pataleta" el rechazo de la oposición al gasto del remanente

El alcalde de Cáceres califica de "pataleta" el rechazo de los grupos municipales de oposición en el Ayuntamiento de Cáceres al gasto del remanente de tesorería tras la votación celebrada en la sesión plenaria extraordinaria de este jueves y que solo ha aprobado un expediente de apenas 300.000 euros para pagar la carrera profesional de los empleados del consistorio. Rafa Mateos indica que "es una irresponsabilidad frenar el avance y desarrollo de la ciudad" y lamenta que "el resto de partidos hayan cambiado el sentido del voto con respecto a lo que votaron en la Comisión de Economía de la pasada semana".

"No sé si habrá tenido algo que ver con la celebración de las elecciones del pasado domingo. Nosotros hemos venido a trabajar sin cálculos electorales y sin mirar atrás. Creo que esta ciudad merece el gobierno que tiene, que se está dejando la piel por ella y así vamos a seguir trabajando", precisa el regidor ante los medios. "No sé si han podido seguir el pleno, pero no ha habido ni un pero específico a ninguna de las inversiones. Solo espero que haya un período de reflexión. Ya lo ha dicho el portavoz, tendemos la mano a los grupos de la oposición", indica también, y recuerda que tres días antes de las pasadas elecciones municipales, el PP apoyó la incorporación del remanente por parte del gobierno socialista.

"No creo que las inversiones cambien, nos vamos a sentar con los partidos políticos para conocer por qué se han opuesto a estas inversiones. De hecho, el concejal de Economía, ya les pidió en el seno de la comisión que aportasen propuestas para ese remanente. Si no las hacen, están paralizando una ciudad que está avanzando. Vamos a intentar salvar esas inversiones, que considero buenas y necesarias para la ciudad de Cáceres", recalca Mateos.

Suscríbete para seguir leyendo