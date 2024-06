El concejal de Vox en Cáceres: "El PP ha olvidado que gobierna en minoría"

"Rafa Mateos ha dicho que el resto de partidos políticos han cometido una irresponsabilidad, pero quizá hayan sido ellos los que la han cometido porque a veces olvidan que gobiernan en minoría". Eduardo Gutiérrez se ha mostrado tajante tras el rechazo del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres a las inversiones propuestas con el remanente de tesorería del ayuntamiento. "Si tienes un gobierno en mayoría, puedes hacer política de otra forma, pero debes saber qué hacer en base a lo que tienes", ha señalado el concejal.

El motivo por el que los dos concejales no han votado a favor de algunas propuestas de Rafa Mateos es que "no se ha hecho un llamamiento formal, no han informado de cómo se va a invertir. El Partido Popular debe comportarse como procede para estar de acuerdo con nosotros. Hemos sido coherentes y consecuentes con lo que hemos votado, representando de forma correcta a cada uno de nuestros electores".

De esta forma, Vox ha votado de forma positiva al primer y último punto del día, ya que consideran "justa" la idea de abonar la carrera profesional a los funcionarios consistoriales, así como el pago de las facturas pendientes de años anteriores.

Sin embargo, no han emitido el voto a favor en los otros tres puntos, puesto que "consideramos que no han contado con nosotros, aunque podríamos haber llegado a un acuerdo. El PP tiene que saber que tenemos que negociar y debatir, y no ha sido así. No ha habido forma de actuar con quien teníamos que llegar a un acuerdo y la premura le ha jugado en contra". En el segundo punto del día, además, han votado en contra puesto que "incluye componentes de la Agenda 2030, que supone el desahucio silencioso y masivo del sector primario, y no queremos asumirlo. Ahí chocan con nosotros".

Gutiérrez ha indicado que "si la devolución del crédito se hubiese realizado en un expediente aparte, sí que hubiera sido distinto el resultado".

La portavoz socialista Belén Fernández, durante el debate en la sesión plenaria extraordinaria, ha señalado que el anuncio de las inversiones fue una medida electoralista, algo en lo que no coincide Gutiérrez: "La gestión municipal te lleva en ocasiones a casos como este".

Suscríbete para seguir leyendo