Mateos se queda en minoría y no logra sacar adelante 25 millones del remanente de Cáceres

Rafa Mateos se queda en minoría y no logra sacar adelante 25 millones de euros del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Cáceres tras la sesión plenaria extraordinaria celebrada en la mañana de este jueves. De los cinco expedientes presentados, el Partido Popular solo ha conseguido aprobar el de menor importe (de apenas 300.000 euros) y el reconocimiento extrajudicial de créditos, ambas por unanimidad. El resto de votaciones han sido rechazadas al no contar con el apoyo de Vox, que se abstuvo en dos y votó en contra a otra junto a PSOE y Podemos.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, señaló en los primeros instantes del pleno que "el objetivo de esta idea era establecer dos ejes fundamentales: la reducción de la deuda pública y la apuesta por los servicios públicos y el aumento de inversiones en la ciudad. Lo que pretenden este equipo es la cancelación anticipada de los préstamos y las cuotas de amortización de 2024 para ahorrar medio millón de euros a las arcas del consistorio cada año".

El primer expediente y el último punto del orden del día, que han sido aprobado por unanimidad, es el abono de la carrera profesional de todos los empleados del ayuntamiento y el pago de las facturas pendientes de otros años. Por otro lado, el segundo (con 16.144.303,97 euros) se refiere a distintas partidas de carácter excepcional a actividades deportivas, una apuesta por crear una agenda cultural de calidad que sirva como un polo de atracción al turismo, un nuevo contrato de iluminación en Navidad que llegue a todos los barrios de la ciudad, fondos estratégicos para la innovación, eventos como 'City of dragons', cuestiones urbanísticas, la Capitalidad 2031, cuestiones logísticas, así como el pago de 11,4 millones de euros para saldar el crédito bancario.

En el tercer expediente (3.542.477,54 euros) se encuentran las apuestas por inversiones estratégicas en la ciudad que complementan las ya aprobadas en el presupuesto, como la renovación de pavimentos, mejoras de iluminación en zonas como Las 300 o El Junquillo, acondicionamiento de glorietas e instalaciones, mejora en las instalaciones de la Policía Local y de las áreas caninas en la ciudad. En cuanto al cuarto expediente (con 5.430.984,39 euros), relativo al de crédito extraordinario, incluye dinero para subvenciones a música, campañas de limpieza, asistencias técnicas para un plan de bajas emisiones, reforma de la plaza de Santiago o la adquisición del inmueble del Baluarte de los Pozos.

Debate

De forma previa a la votación, se ha celebrado el debate entre los portavoces de los cuatro grupos municipales representados en el consistorio cacereño. El popular Ángel Orgaz ha indicado que la idea del ayuntamiento va en línea con la del Ministerio de Hacienda, que propone reducir la deuda pública, así como que las inversiones procedentes del remanente "mejorarán la calidad de vida de los cacereños".

Las portavoces de PSOE y Podemos, Belén Fernández y Consuelo López, han reprochado que el Gobierno local no haya contado con los grupos de la oposición para diseñar estas inversiones, aunque Orgaz ha respondido que "fueron informados de la intención en la Comisión de Economía". También la concejala de Vox, Raquel Mirat, ha criticado la "falta de transparencia" a la hora de infomar sobre estos proyectos de los que no se ha pedido opinión a la oposición, y ha sugerido un cambio de consideración en la forma de hacer política por parte del PP porque "haremos valer cada uno de nuestros votos", ha dicho, como así se ha demostrado en la votación posterior, en la que la postura de Vox ha sido decisiva para tumbar la propuesta del PP.

"La idea ha sido usada a modo electoral", ha dicho la concejala socialista, que ha criticado que olvida algunas actuaciones importantes en barrios o la compra de suelo para uso industrial, al tiempo que critica que este plan de inversiones "es una enmienda" al propio presupuesto del PP que "se aprobó en tiempo, pero no en forma", ha ironizado.

Por su parte, López ha justificado el voto a favor de la carrera profesional de los trabajadores porque "es de justicia", así como el pago de deudas, pero ha considerado que las propuestas del resto de expedientes vienen a "corregir" el presupuesto municipal con actuaciones que no se incluyeron inicialmente, y se ha preguntado cómo se pagarán el año que viene cuando no haya remanente todos los gastos "estructurales" que se incluyen en estas inversiones.

"No hay un modelo de ciudad, sino que hacen una cosa allí y otra allá para contentar a algunos colectivos pero no reparan en los grandes problemas de la ciudad, como el acceso de los jóvenes a la vivienda, el empleo, la movilidad, etc", ha reprochado López.

