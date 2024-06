El PSOE de Cáceres reitera que el anuncio del remanente de Mateos fue "electoralista"

El Grupo Municipal Socialista de Cáceres ha insistido este jueves en que la propuesta de ejecución del remanente de tesorería del Partido Popular, rechazada en el pleno de hoy por los grupos políticos de la oposición, incluido Vox, fue un anuncio "con fines claramente electoralistas", tal y como los socialistas denunciaron ante la Junta Electoral Provincial "y que ha quedado de manifiesto en el pleno".

Desde el PSOE aseguran que la propuesta de Rafael Mateos era una "autoenmienda" a su propio presupuesto "que ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición, en la que no han dado participación y que no respondía a las necesidades de la ciudad”, en palabras de Belén Fernández Casero, portavoz socialista.

Casero ha reiterado que "como denunció el PSOE, y así nos ha dado la razón la Junta Electoral Provincial, las medidas que se han rechazado han sido consecuencia del afán electoralista del PP, que en su primer año de Gobierno no ha hecho nada y ahora ha querido ‘vender’ estas inversiones para tapar su ineficacia”.

Participación

A juicio de los socialistas las inversiones presentadas no contaban con actuaciones "necesarias" en los barrios ni con la participación "deseable" para decidir el destino de los fondos, "lo que viene a evidenciar lo que ya dijimos en cuanto a que el presupuesto de este ayuntamiento podría venir en tiempo, pero no en forma por sus múltiples carencias y errores de bulto. Era una enmienda a su propio presupuesto que no ha salido adelante por su ineficacia”, ha añadido la concejala.

Según explica, no se contemplan inversiones como el Plan director de la charca de la Ribera del Marco, el Centro Cívico Santa Lucía y el Centro Cívico Cáceres el Viejo "generando agravios entre algunos de nuestros barrios”.

"Una parte significativa del remanente estaba destinada a gastos corrientes por falta de previsión o voluntad en el presupuesto municipal, así como a gastos inmediatos y de corto plazo", ha subrayado Fernández, que insiste en el carácter "electoralista".

“El remanente de tesorería es un recurso excepcional y que debe ser utilizado con la máxima responsabilidad y visión de futuro”, ha concluido Fernández.