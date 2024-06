Ignacio Escolar en Cáceres: «Alvise puede duplicar sus votos cuando todo el electorado conozca a Se Acabó La Fiesta»

Pregunta: Viene a Cáceres con motivo de la conferencia ‘Para qué sirve la prensa’, ¿qué cuenta en ella?

Respuesta: Puse ese título en plan ‘provocador’ porque creo que mucha gente ha perdido la noción de para qué sirve la prensa. Somos un oficio muy devaluado socialmente, con la sensación por parte de muchos ciudadanos de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Creo que hay que reivindicar el papel del periodismo en las sociedades democráticas. La razón por la que todas las constituciones lo salvaguardan, defienden y consideran un derecho que hay que blindar y proteger es porque somos imprescindibles para un sistema democrático. Hay una relación directa entre la calidad de las instituciones y la calidad de la prensa de un país.

P: Aborda asuntos como las ‘fake news’ en una época en la que parecen estar en auge...

R: Hay que diferenciar entre varios ámbitos. Una cosa son los enfoques ideológicos de distintos medios y otra es compartir noticias falsas que, en ocasiones, se mueven y circulan por debajo del radar, a través de whatsapp. Son imposibles de contrarrestar, van mucho más rápido que las contranoticias. Algunas son realmente alucinantes. En la sociedad más informada de la historia, el terraplanismo está tan fuerte como en la Edad Media.

Ignacio Escolar. / Carlos Gil

P: ¿Qué recomendaría a los jóvenes periodistas?

R: El consejo es que aprovechen todas las oportunidades a su alcance para demostrar lo que pueden hacer, sin esperar que alguien se lo ofrezca. La manera de diferenciarse entre los cientos de licenciados que salen todos los años de las facultades de periodismo es intentar buscar algo que te interese, incluso convertir tu hobby en una actividad profesional, demostrar que eres capaz de hacer un producto interesante de periodismo a través de infinitas posibilidades y ponerlas en práctica.

P: Pero también hay periodistas que han decidido pasar a ‘influencers’…

R: Ese término es confuso para mí. Por ejemplo, yo no veo a Jaime Altozano no es un ‘influencer’, aunque esté considerado como tal. No es periodista, es músico, y empezó a hacer vídeos en YouTube explicando cómo había que escuchar a Beethoven, cómo funcionaban las familias de la música clásica, la armonía… Algunos de estos periodistas han conseguido tal tamaño de comunidad que no necesitan un medio de comunicación, pero siguen siendo periodistas en mi opinión. Ahora mismo, cualquier canal de televisión querría fichar a Ibai Llanos, pero a él posiblemente no le interese.

P: Acabamos de salir de un proceso electoral en el que no se ha llegado ni al 50% de porcentaje de voto, ¿cómo analiza este dato?

R: Lamentablemente, es lo que me esperaba. Por pura estadística, si miramos las Elecciones Europeas en España estas han sido las que más participación han tenido. Hay un desconocimiento por parte de la sociedad de la importancia de ese Parlamento en el sentido de que gran parte de la legislación que llega a España se decide allí. Por otro lado, cuando tienes un sujeto democrático tan grande como es Europa eligiendo un único parlamento, tu voto se diluye mucho.

P: ¿Cree que en España también deberían llegar a ciertos acuerdos PP y PSOE?

Un instante de la entrevista con Ignacio Escolar. / Carlos Gil

R: Hay uno básico, que es cumplir la Constitución, algo que lleva sin hacer el Partido Popular más de cinco años. Estamos en el enésimo intento de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevará en diciembre seis años en funciones. Esto es lo mínimo. No creo que sea imprescindible que los grandes partidos se pongan de acuerdo en todo, es importante que los votantes tengan distintas alternativas, pero hay unos mínimos donde sí que deberían pactar y, para mí, eso es la renovación de los órganos constitucionales.

P: En países como Francia, Alemania o Italia ha habido un auge de la ultraderecha, ¿cómo valora el resultado en España en ese sentido?

R: Aquí son bastante pequeños en comparación con el resto de Europa. Creo que la gran diferencia entre lo que ocurre en Francia, Italia o Alemania y lo que pasa en España es que los secretarios generales de extrema derecha son bastante débiles como candidatos electorales. No creo que los fenómenos que alimentan a Le Pen en Francia, a Meloni en Italia o a la extrema derecha filonazi en Alemania, que es peor todavía, sean muy distintos a los que ocurren en España. Pero aquí ocurre uno distinto: la principal líder de la extrema derecha que existe en España está en el Partido Popular y es Isabel Díaz Ayuso.

P: El que sí prolifera es Alvise Pérez con esos 800.000 votos para Se Acabó La Fiesta, ¿cómo analiza el resultado?

R: Esos votos han salido de Vox, PP y de la abstención. Creo que el fenómeno de Alvise va a ir a más, pero por un análisis muy sencillo. Este tipo de candidaturas ‘frikis’ entran siempre en las europeas porque es el sitio donde existe la barrera de entrada más pequeña. Pero esto no es comparable a Ruiz Mateos, que llegó a tener escaños en el Parlamento Europeo porque ya era conocido en toda España. Lo conocía el 90% de los españoles. En cambio, Alvise Pérez ha logrado 800.000 votos con un nivel de conocimiento ínfimo. En el momento en que entras allí con 800.000 votos y tres escaños, al día siguiente tu conocimiento se multiplica por dos y tu voto también se puede duplicar. Alvise ha crecido también por el tipo de discurso que están utilizando PP y Vox. Si tú estás diciendo en el Congreso que el gobierno es ilegítimo, que Sánchez es un traidor, que está traicionando España, que es corrupto el partido, él y toda su familia, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quedarte en el Congreso sentado esperando a que te toque turno? Si tú te crees el análisis, la respuesta es la que da Alvise: hay que encarcelar a Pedro Sánchez. Si tú vas exagerando cada vez más el nivel de la crítica con un discurso populista o ultra, estás validando que llegue alguien más ultra que tú y ocupe ese espacio, que yo creo que es lo que ha pasado en España.

P: ¿Cómo cree que debe reconducirse la izquierda en España?

R: Yo creo que las elecciones al PSOE le han dejado de segunda fuerza, pero no han dejado mal en el sentido de que es prácticamente el único país de Europa donde el gobierno tiene un resultado del 30%. En todos los demás se desploma. Es también el único partido socialdemócrata que sale bien parado en estas elecciones, de hecho va a tener el mayor número de diputados en el parlamento. Y está en disposición de pelear en una cita electoral. Creo que este 30%, frente al 34% del PP, es engañoso por una razón: la participación es del 49%. Cuando es tan baja, es muy difícil extrapolar que cuando el porcentaje de votos sea de 30 puntos más vaya a tener el mismo resultado, ya que depende mucho de la movilización de cada bloque.

P: En Extremadura, el PP ha obtenido el segundo mejor resultado de España, ¿qué le parece este dato?

R: Creo que aquí el PSOE debe plantearse cómo lo está haciendo. No existe una sociología para una distancia tan grande, ni siquiera con una participación tan baja. Es un indicador adelantado de que el PP en Extremadura en las siguientes autonómicas se puede quedar, algo con lo que los socialistas no contaban.

