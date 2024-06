Cáceres deja su sello en la Champions del Real Madrid

El Real Madrid hizo historia el sábado 1 de julio añadiendo la decimoquinta Champions League a su amplio palmarés tras vencer en la gran final al Borussia Dortmund en Wembley por dos goles a cero. A más de 1.700 kilómetros de allí, el estadio Santiago Bernabéu fue un clamor durante toda la tarde. Primero, con una previa multitudinaria llena de bengalas, pancartas y bebida. Y luego, con unas pantallas gigantes que permitieron a más de 80.000 personas disfrutar del partido desde la casa blanca.

Así era el dibujo de Paloma Paniagua. / E. P.

Entre todos los asistentes estaba Paloma Paniagua, una cacereña que decidió dejar su sello en aquella tarde histórica con un espectacular dibujo que retrata a la perfección cómo fue el ambiente en los exteriores del estadio, con su innovadora estructura y la gran cantidad de gente en movimiento que hubo en las inmediaciones.

"Ya nunca salgo de casa sin mi cuaderno, mis acuarelas, mis lápice y mis pinceles. Desde la pasada edición de Womad, me he acostumbrado a hacerlo así porque así puedo empezar a dibujar a la gente en movimiento en cualquier momento, que es una de las cosas más difíciles que hay. Decidimos ponernos en la zona del estadio y, aunque no pudimos entrar porque no conseguimos entradas, nos sentamos por allí y empezamos a dibujar", cuenta Paniagua, que es profesora en un colegio de Jaraíz de la Vera.

Desde Concha Espina

Y así fue, desde la intersección de la Castellana y Concha Espina realizó la primera parte de su dibujo: «La gente se paraba a ver lo que estaba haciendo y me daba la enhorabuena porque les estaba gustando mucho. Todo el mundo estaba allí gritando y cantando con la camiseta del Madrid puesta. Estábamos realmente contentos». Al finalizar esta primera parte de su obra, fue hasta un bar con su pareja para disfrutar del partido, donde pintó los últimos detalles. «Era un poco complicado porque la gente estaba bebiendo cerveza y estaba preocupada porque la vertieran encima del cuaderno», finaliza.

Además, disfrutaron durante el día del domingo para la celebración del conjunto blanco por las calles de la ciudad: «Mi pareja se dedica a hacer vídeos y también disfrutó mucho del día porque creó mucho contenido para sus redes sociales -que se llama @luisma_travel- con la vista de 360 grados. Le quedó muy bien porque había como 20.000 personas allí metidas».

Aprovechando el viaje a Madrid, también pasaron una jornada por el Parque del Retiro dibujando en la Feria del Libro de la capital estatal en una quedada con más de 150 personas. «Hoy era un reto dibujar a tantas personas, pero finalmente pasamos una mañana fantástica con un montón de personas geniales», cuenta.

Redes sociales

Redes sociales

De hecho, aprovecha también para contar cómo son sus dibujos y cómo los realizó en redes sociales. Por ejemplo, subió un vídeo el retrato del ambiente del Bernabéu a TikTok, plataforma en la que ya tiene un millar de visitas en su cuenta @palom.arts.

Paniagua es una de las fundadoras del grupo Urban Sketchers de Cáceres, que organiza quedadas mensuales por distintos puntos de la ciudad para dibujar todos los rincones, principalmente en la parte antigua. De hecho, el pasado año organizaron un evento al que asistieron personas llegadas desde todos los lugares de la geografía nacional y también de Portugal. Una cita que repetirán en otoño de este año, aunque aún no han establecido la fecha.

Suscríbete para seguir leyendo