Podemos recrimina al alcalde de Cáceres: "No han llamado para debatir el plan inversor"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ya ha mantenido conversaciones tanto con el PSOE como con Vox para buscar apoyos que aprueben su plan de inversiones con el que pretende mejorar los barrios de la ciudad y saldar la deuda municipal; sin embargo, todavía no se ha reunido con otro grupo de la oposición, con Unidas Podemos, según confirman desde este partido.

Así, el concejal de Podemos Álvaro Jaén ha afirmado que ni Mateos ni nadie del PP se ha reunido con ellos, "por aquí no ha pasado en ningún momento", según ha reiterado se reunirán con ellos "cuando les parezca oportuno, porque siempre nos reunimos con cualquiera para hablar, otra cosa es que vayan a escuchar algo, que me temo que no van a escuchar nada, por lo que le ha pedido que "se lo haga mirar". A su juicio, ha explicado que, aunque se reúnan el regidor "no quiere ni tan siquiera escuchar los problemas que tiene la ciudad, están para otra cosa".

"Me temo que nosotros no estamos en la agenda del alcalde por decisión de ellos", ha añadido, ya que bajo su punto de vista "tienen otros intereses, otros socios y no le interesa nada escuchar" los problemas a los que se enfrenta la capital cacereña en la actualidad, según ha indicado.

En caso de que mantengan una reunión, ha especificado que centrarán sus propuestas en materia de vivienda por ser un "problema fundamental" a la que la "mancomunidad PP y Vox no les interesa nada" y ha recalcado que "si lo que quieren hacer es una capital europea de la vivienda inasequible, lo están haciendo muy bien", porque no han aportado "un solo céntimo para vivienda".

Concretamente, sus iniciativas pasan por la creación de una oficina pública de vivienda con alquileres accesibles que se compre y rehabilite vivienda, la ciudad se encuentra en los rankings más altos en subida del precio "y resulta que lo que hay son subvenciones a toros, charlas antiabortistas, una estatua de un motorista caído, es decir un delirio que creo que está totalmente ajeno de lo que necesita la ciudad", ha subrayado.

Además, el edil le ha pedido a Mateos "que atienda un poco más los problemas que tiene la ciudad y no tanto la agenda que tiene Vox" y le ha preguntado qué "para quién están haciendo política desde el Ayuntamiento de Cáceres, para que la ciudad sea visitada o para que la ciudad pueda ser vivida por quienes viven en ella", por ello ha resaltado que "hay que intentar buscar un poco más el equilibrio".

