El proyecto de la mina de litio en Cáceres agita la controversia política y social

La decisión de la Junta de Extremadura de declarar Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) la mina de litio en Valdeflórez ha agitado, como era de esperar, la controversia política y social. Mientras que el alcalde, Rafael Mateos, señalaba ayer que se trata de un «proyecto estratégico», pero que «sigue siendo necesario un pronunciamiento del pleno de este ayuntamiento», el PSOE iniciaba una campaña en redes para desacreditar a los gobiernos populares a nivel local y regional.

Los socialistas lanzaron ayer un vídeo donde tiraban de hemeroteca para poner en tela de juicio la decisión del ejecutivo de María Guardiola: «El PP de Extremadura miente, se contradice y quita a la ciudadanía cacereña el derecho a decidir», y acompañaban estas palabras con un vídeo de noticias sobre la mina de litio en Cáceres (de cuando era un proyecto a cielo abierto) en el que se incluían titulares aludiendo al ejecutivo de la ex alcaldesa Elena Nevado, de cuando se opuso al proyecto, o de cuando el PP solicitó (en 2018) en la Asamblea de Extremadura que no se hiciera un PIR (Proyecto de Interés Regional) para la propuesta minera que ahora pilota Extremadura New Energies (ENE).

Decisión municipal

Mateos, como tuvo que hacer su antecesor Luis Salaya, tuvo ayer que calibrar su repuesta de valoración al PREMIA. Mateos aseguraba ayer que la postura respecto al proyecto «sigue siendo la misma desde que el PP era oposición». Y aludió a su mantra de «dejar que los técnicos trabajen». Pero lanzó varios dardos al PSOE en su alocución. Señaló que la catalogación y la normativa que regula los proyectos PREMIA «no es una normativa de este gobierno, sino que se aprobó en la pasada legislatura» de Guillermo Fernández Vara y también se refirió a las declaraciones de la portavoz socialista en Cáceres, Belén Fernández, acerca de que el gobierno de Guardiola «toma decisiones a espaldas de los cacereños» y que el futuro «de nuestra ciudad debe tomarse en Cáceres». A lo que Mateos le respondió que la catalogación del proyecto como PREMIA «no cercena la voluntad de este ayuntamiento», ya que la normativa establece que «la licencia requiere el pronunciamiento del pleno» municipal.

En esta línea, Mateos abogó por que todos los expedientes sigan su cauce» y recalcó que «no se está coartando la capacidad de decisión municipal porque «a los cacereños y cacereñas no los van a hurtar la última palabra».

Preguntado acerca de si considera que la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta supone una voluntad política para con el proyecto de la promotora ENE, Mateos respondió tajante que «no». A su juicio, «lo que dice la Junta» con esta decisión es que «es un proyecto estratégico y que tiene una serie de connotaciones en la tramitación administrativa.

Mateos argumentó que la decisión del Gobierno regional supone «someter» el proyecto a un «procedimiento administrativo específico para que sea mucho más rápido, para darles más celeridad».

«Yo entiendo que este proyecto, y otros muchos que son importantes para Extremadura, no pueden tardar años ni ver la luz», añadió, además de que «para bien o para mal, necesitan un pronunciamiento, y cuanto antes, de la aAdministración».

«Si cumple, para adelante, si no cumple, que se pare, pero en tiempo y forma, no se puede dilatar el proyecto» , zanjó el regidor. El resto de grupos de la oposición (Podemos y Vox) no se pronunció ayer sobre este asunto.

Sí lo hizo la líder Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien expresó que «seguimos defendiendo que Cáceres no se merece un proyecto contaminante que condene su futuro. Extremadura no se vende aunque algunos quieran regalarla».

Colectivos

Mientras que la plataforma Salvemos la Montaña se ha mostrado «escandalizada» por la decisión de la Junta, ante lo que acudirán a los tribunales, y ha criticado la «irresponsabilidad» de la Junta y el consistorio al «apostar» por la mina y la «destrucción» de la ciudad, poniendo «alfombra roja a una contaminante mina de litio, acompañada de un mega vertedero tóxico, y una planta química altamente contaminante a tan solo un kilómetro de la ciudad», en el citado valle de Valdeflórez.

Por su parte, AMA Cáceres exclama que «en Cáceres deciden los cacereños y no nos sometemos a los dictados erróneos de un Gobierno de Mérida en connivencia con una empresa». Y que «con esta actitud, Guardiola merece ser declarada persona non grata de Cáceres».

Un centenar de velas encendidas como protesta La Plataforma Salvemos la Montaña han convocado un acto de protesta este domingo, a las 11:00 horas, en las escalinatas del ayuntamiento cacereño, donde se encenderán un centenar de velas «para poner luz donde quieren imponernos la oscuridad». La plataforma sostiene que la declaración de PREMIA «es un mazazo» a la calidad de vida en Cáceres. Y aseguran que «sería impensable que el presidente o presidenta de cualquier otra comunidad autónoma de España diera paso por la puerta de atrás a una mina de estas características en cualquiera de las ciudades de su región». Además, la plataforma avisa de que los avances que se están dando desde la Administración en la tramitación del proyecto minero en Cáceres «suponen una apuesta violenta contra los principios de precaución y de seguridad jurídica, ya que van en contra de las leyes actuales y contra sentencias de tribunales». Y subrayan que «nos esforzaremos para llevar a los tribunales» este asunto. Por todo ello, exhortan a la Junta a «reconsiderar esta decisión que amenaza la vida y el bienestar de nuestra comunidad y patrimonio”. Y han solicitado al Gobierno regional acceso a toda la documentación relacionada con la tramitación del proyecto, «en vista de que Junta y Ayuntamiento se esfuerzan en abrir puertas y poner alfombras rojas a lo que debería mantenerse bajo sospecha».

