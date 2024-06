Santi Senso lleva a su Don Quijote flamenco al Clásico

«Somos Quijotes que deseamos derrocar a los gigantes ¿Qué pasaría si los abrazamos? Somos Quijotes que por nuestra terca idiosincrasia seguimos censurando nuestras visiones». Bajo esta premisa parte el cacereño Santi Senso para hacer su particular versión de los personajes que creó Cervantes, con total certeza los más internacionales de la literatura española.

Se emocionaba el actor en Cáceres hace unos días, cuando agradecía haber sido seleccionado para el cartel del festival Clásico porque, como siempre dicen, complicado es ser profeta en su tierra. En ese emotivo reencuentro con el público local están presentes otros dos nombres conocidos, en este caso, en la escena musical del flamenco. Si Santi Senso quiso ser Quijote, Jorge Peralta y Tamara Alegre ejercieron de escuderos. En esta ocasión, Sancho Panza y Dulcinea cuentan con una voz privilegiada. Ya dieron cuenta, de forma breve y como adelanto, en la presentación de la obra.

La pieza, que lleva por nombre ‘Liberad a los pájaros’ también cuenta como estreno para el certamen, que este año cuenta con tres estrenos, dos de ellos coproducciones del propio festival. Por fortuna, la climatología contribuyó para que el montaje se celebrara en el interior y no tuviera que trasladarse a cubierto, tal y como ocurrió la jornada anterior. Lo cierto es que la mala fortuna se cebó con Albadulake y su versión de Calderón de la Barca. La compañía cacereña tuvo que trasladar al Gran Teatro su gran estreno por la previsión de chubascos -llovió prácticamente durante toda la jornada del miércoles-. Una vez salvado ese contratiempo, tuvo que enfrentar otro con el que ya no pudo lidiar. Tan solo llevaba el montaje quince minutos de función cuando el mecanismo de la estructura de la torre que da nombre a la obra sufrió una avería irreparable en el momento. De esta forma, la directora salió a escena y dio el peor de los anuncios, que no se podía continuar. Las entradas se devolverán y se volverá a programar el pase en otra fecha. Del mismo modo, pero a causa de la lluvia, tuvo que aplazar el primero de los estrenos de Morfeo. Más fortuna corrió la Escalera de Tijera y Z, que sí salieron a escena, tal y como estaba previsto, con su loca historia del Siglo de Oro.

Este viernes, la plaza de San Jorge seguirá en su línea de guiños a Extremadura y programará la versión de ‘El alcalde de Zalamea’ que ha preparado Teatro Corsario. Las entradas se pueden comprar por 18 euros -día de la función- en la web y en la propia taquilla del festival.