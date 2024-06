En el Bloque B de Aldea Moret en Cáceres no hay quien viva

Escaleras en mal estado, inundaciones tras las lluvias o falta de luz en el edificio son algunos de los desperfectos con los que conviven a diario los vecinos del Bloque B de Aldea Moret, que hace dos días también fue protagonista por la denuncia formulada por una persona de avanzada edad, con Alzheimer, que vive en el cuarto piso, sin ascensor, y que cada día tiene que bajar 74 peldaños para ir a su centro de día. De ahí que su familia haya solicitado una vivienda social accesible con urgencia.

Muchos vecinos no han querido hablar con este periódico para explicar el estado en el que se encuentra el edificio, pero algunos sí se han ofrecido, como el caso de una inquilina que prefiere no dar su nombre. Ha resaltado que los falsos techos «se han derrumbado». Esta estructura no es la única dañada, también lo están las escaleras: hay peldaños rotos y cuando llueve son muy resbaladizos. Según cuentan los propios vecinos, hay personas que ya se han caído.

La lluvia ha ocasionado más destrozos en el edificio. Los inquilinos indican que muchas veces el patio interior y los rellanos se inundan. El agua ha llegado incluso por encima de sus rodillas y ha llegado a entrar en el garaje.

Otro problema que sufren constantemente son los cortes de electricidad, sobre todo en los rellanos, aunque también ha ocurrido en las propias viviendas. «Algunas veces hemos tenido que subir las escaleras a oscuras y hay quien ha decidido tener antenas propias para poder ver la televisión cuando se va la luz», ha asegurado otro vecino.

Daño en las cañerías

También ha estado dañada la bajante de las cañerías y un residente sube «de vez en cuando» con el objetivo de que «no se atasque». Además las arregla cuando tienen algún problema. De hecho, una de las roturas provocó que apareciesen humedades en la vivienda de una inquilina de 61 años, que decidió contar su caso a El Periódico Extremadura hace un mes.

Se trata además de un bloque que no cumple con las medidas de accesibilidad, ya que no cuenta con ascensor y esto afecta a la vida de quienes tienen niños pequeños y de las personas de avanzada edad que tienen problemas de movilidad, como el caso de Antonio Guerra. Según los residentes que han revelado sus circunstancias a este diario, el consistorio «se ha negado» a instalar un elevador.

Los vecinos ya han escrito al Ayuntamiento de Cáceres para que subsane el deterioro que sufren las viviendas. Han enviado cartas y han hablado con la institución municipal, pero, según han subrayado los residentes, «ellos se lavan las manos y no han venido a arreglar el edificio», aunque afirman que seguirán poniendo quejas ante el consistorio.

Cuentan que ellos están dispuestos a pagar un alquiler social que cueste alrededor de 60 euros al mes. «Muchos de nosotros no podemos pagar uno que cueste más de 300 euros, ni queremos pagar por una casa aquí con este precio por las condiciones actuales del bloque», ha lamentado otro vecino, quien ha asegurado que él sufrió desperfectos en su casa y tuvo que abonar de su bolsillo el coste del arreglo.

Estas son las quejas de unos inquilinos que deben vivir a diario entre estos desperfectos. Todos ellos lamentan que el Ayuntamiento de Cáceres no les ponga solución tras presentar diferentes quejas y reclamaciones ante la entidad municipal.

