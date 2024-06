La ruta hacia las playas pasa por Cáceres y atrae turistas a la ciudad

El Fary no se equivocaba en su canción cuando decía ‘Verano, verano, alegría, alegría’. Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina y toca ir pensando dónde queremos relajarnos y desconectar de la vida cotidiana; la opción estrella son las playas para disfrutar del mar, los chiringuitos y la oferta turística. Pero antes de llegar hay turistas que prefieren hacer parada a mitad de camino y disfrutar de otra ciudad aprovechando las horas de duración del largo viaje. Y Cáceres es una de los ejemplos de capital que aprovecha su posición estratégica para captar visitantes en verano, un período en el que tradicionalmente el número de turistas desciende.

De las previsiones del sector turístico en verano habla precisamente el vicepresidente de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería, Alejandro Picardo, que asegura que la mayoría de los visitantes se quedan en la ciudad tan solo uno o dos días para después continuar su trayecto, principalmente hacia las costas del sur. «Hay gente que viene sin reserva en ese tráfico del norte de España al sur, hacia las playas de Cádiz, de Huelva o incluso de Portugal», explica Picardo.

El cambio de quincenas suele ser el periodo en el que las 1.500 habitaciones que suman los hoteles cacereños suelen estar más ocupadas, aunque recalca que «Cáceres se llena a reventar en fechas muy concretas, como Semana Santa, puentes nacionales, como el puente del Pilar o el puente de Mayo».

Además, Picardo señala que los turistas que vienen en verano reservan «a última hora» y que sobre todo escogen habitaciones familiares. En este sentido, vaticina que será una época estival buena porque «todos los datos apuntan a que en las playas habrá un verano de récord».

Turismo familiar

No solo los turistas se hospedan en hoteles, también hay quienes prefieren quedarse en apartamentos turísticos por tener «mayores libertades», según asegura la presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), María Fernández. Afirma que el perfil de los turistas son familias con niños que se quedan a dormir una noche por estar de paso porque realizan un viaje que cruza de norte a sur la Península Ibérica.

Asimismo, reafirma que es muy raro ver a visitantes que se hospedan más de una noche, debido principalmente a las temperaturas altas que registra la capital cacereña en verano. «Con 42 grados la gente no puede salir a la calle hasta las 10 de la noche, entonces ya no pueden visitar nada», a lo que se suma que «el 90% de la gente busca playa, no calor y piedra».

La solución para paliar la falta de estacionalidad de los visitantes en la ciudad es, según Fernández, ofrecer «más atractivo turístico» con el objetivo de «ver cómo retener más al turista».

Así, la temporada estival no es la más óptima para el turismo y coincide con Picardo en que Cáceres se llena más en Semana Santa y en «fines de semana muy potentes», como el Womad, comprendidos entre los meses de primavera y otoño.

LOS CUATRO DATOS A TENER EN CUENTA 1.500 . Número de habitaciones de hotel con que cuenta la capital cacereña

. Número de habitaciones de hotel con que cuenta la capital cacereña 15.000 .Turistas, tanto nacionales como internacionales visitaron la ciudad el verano pasado

.Turistas, tanto nacionales como internacionales visitaron la ciudad el verano pasado 20 personas . Número que suele componer el grupo de visitas guiadas por Cáceres

. Número que suele componer el grupo de visitas guiadas por Cáceres 40%. En 2023 se registró un incremento de la ocupación en apartamentos turísticos

De cara al periodo estival, las previsiones no son muy halagüeñas para el sector de apartamentos turísticos. La demanda en julio y agosto está a la baja y todavía sigue existiendo disponibilidad en estos alojamientos. Los propietarios auguran una temporada «peor que la del año pasado». En verano de 2023, la ciudad recibió a más de 15.000 turistas y agosto fue el mejor mes de ese periodo, en el que llegaron turistas de España, Reino Unido o Francia.

