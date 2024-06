Irritados por el caos del asfaltado en Cáceres: «¿Por dónde pasamos?»

Desconcierto y quejas por las obras de Ronda del Carmen. Los vecinos de la emblemática vía cacereña amanecieron este martes con el inicio de los trabajos para el asfaltado de la calle, en el marco de la campaña iniciada por el consistorio de la ciudad para conservar el pavimiento y mejorar la accesibilidad en los viales y espacios públicos. Unos trabajos que a media tarde estaban terminados, a la espera de pintar las líneas y marcas de señalización vial.

El principal problema con el que se encontraron los viandantes es el corte del paso de peatones en la avenida de España, frente a Cánovas, que da acceso a la avenida Antonio Hurtado, una zona con mucho tránsito diario de personas. Durante varias horas (hasta el mediodía), el cruce peatonal estuvo cerrado al paso, provocando el colapso entre los transeúntes, desesperados por tener que desplazarse hasta el cruce con la calle Arturo Aranguren o buscar otra alternativa para continuar su trayecto.

Especialmente irritadas se encontraban algunas personas con problemas o limitaciones de movilidad, quienes al llegar al cruce veían como tenían que dar un rodeo para llegar a su destino. Como Marisol, operada de la cadera. «Me cuesta andar y no me parece adecuado que a estas horas, frente a la Cruz de los Caídos, tengan cortado el paso. ¿Por dónde pasamos ahora?». En su opinión, el horario elegido para realizar los trabajos no fue el idóneo. «No tiene sentido que lo hagan ahora cuando perfectamente podrían hacerlo a las doce de la noche».

Obras en Ronda del Carmen / Carlos Gil

En la misma línea, Pilar, que acompañaba a su madre, una persona mayor con dificultades para desplazarse, expresó su disconformidad. «Tenemos que ir hasta Antonio Hurtado y es un jaleo tremendo para llegar hasta allí ahora. No entiendo como un cruce que es muy de paso puede estar cortado a esta hora».

Según algunos operarios, el motivo por el que el asfaltado se realiza en horas de calor es debido a que los principales componentes del asfalto, el alquitrán y el manto bituminoso, se ven favorecidos por las altas temperaturas, que facilitan la instalación del asfalto correctamente.

Mejoras de accesibilidad

Recientemente, el Ayuntamiento de Cáceres finalizó las obras de accesibilidad en la intersección entre las calles Ronda del Carmen y Arturo Aranguren, atendiendo una reivindicación histórica de vecinos y comerciantes de la zona.

En la acera de los impares existía una escalera y un tramo de acera con una pendiente longitudinal excesiva, y la acera de los pares se estrechaba en exceso, incumpliendo también la accesibilidad mínima exigida.

Para mejorar esta situación, se demolieron las antiguas escaleras y los tramos de acera y se han construido nuevas escaleras y acerados más accesibles, diseñando unos tramos peatonales más cómodos y combinando materiales como granito y hormigón pigmentado. A su vez, se instalaron los pasamanos necesarios así como el pavimento táctil, todo ello con parámetros acordes a la actual normativa de accesibilidad.

