Albadulake erige su gran torre por segunda vez en el Gran Teatro

A la segunda va a la vencida. Lo intentó de nuevo este miércoles la compañía Albadulake con su torre, uno de los estrenos previstos para esta edición del Clásico y una de las coproducciones del festival. No pudo ser en el día que estaba pactado porque a los quince minutos de empezar el mecanismo de la torre falló y no hubo opción de arreglarlo sin obligar al público a esperar, por lo que la organización decidió salir a escena y anunciar tristemente que no se podía continuar. Este miércoles, ‘La torre’ subió de nuevo el telón ante un patio de butacas del Gran Teatro completo para ofrecer a los espectadores de la cita teatral un espectáculo innovador, al menos en lo que a la puesta en escena se refiere.

De igual manera, está previsto que este jueves cierre la sección oficial de forma extraoficial la compañía Morfeo con ‘Polvo serás mas polvo enamorado’, que también se vio obligada a aplazar su montaje, en este caso porque la lluvia hizo estragos en San Jorge el día anterior. Esta función también tendrá lugar en el Gran Teatro a partir de las 21.00 horas y las entradas se pueden comprar en la taquilla y en la web del Gran Teatro por 15 euros.

En relación a la climatología, otro de los eventos que también mira al cielo es la gran cena benéfica que tiene previsto celebrarse en la plaza de San Jorge el viernes. La previsión meteorológica avanza tormentas y lluvias para la jornada, por lo que la organización ya ha avanzado que en el caso en el que llueva, se trasladarán a cubierto al propio Gran Teatro, no obstante, la decisión se tomará horas antes. La velada comprenderá el cóctail para cien comensales y una entrega de premios para los mejores montajes de la edición, que el público ha elegido durante las tres semanas del festival. Los interesados en asistir pueden comprar su entrada por 35 euros. Lo recaudado se destinará a la casa de la misericordia de Alcuéscar.