Cáceres: el 63 es cosa mujeres

“¡El 63, señora, solo me queda uno, el 63!”, canta el vendedor del cupón en la esquina de Cánovas. Repite el hombre tantas veces la terminación como el apelativo. Es cierto que a esa hora de la mañana pasan más mujeres que hombres por Cánovas. También lo es que la mayoría carga con bolsas o arrastra carritos con las viandas dentro, aprovechando que nos han dejado sin IVA productos básicos y hasta el aceite de oliva, que ya se vendía precintado como su fuera Chanel número 5.

Pero, ¿acaso tenemos las mujeres caras de ludópatas? ¿Por qué reclaman la atención de las mujeres todos los vendedores, ya sea el mercadillo o la publicidad de lujo? La costumbre, que arrastra lastres atávicos, ha construido el mito de la mujer consumista. Los estudios de marketing aseguran que sí, que la mujer compra cinco veces más que el hombre. Pero apostillan: no lo hacen por gusto, es una muestra más de una sociedad aún dominada por el machismo.

O sea, que en las bolsas y en los carritos van incluidos los garbanzos para la tribu, aunque muchas de ellas hayan tenido que acudir al mercado o al supermercado entre el marrón del trabajo fuera de casa y el marrón casi negro de mantener la casa. Y, de paso, se llevarán el 63 en el bolsillo, para ver si se quitan de encima la hipoteca o tienen la suerte de tomar dos días de vacaciones.

En apartamento, que es más barato, donde, adivinen quien cocinará el día que no llegue para la paella en el chiringuito. El vendedor ofrece el 63, evitando otras terminaciones que hubieran desembocado en malos entendidos. Pero las mujeres no se resignan a lo que depare el azar. Ya se sabe que antes te parte un rayo que te haces con el Gordo de Navidad. Casi, casi, como los plazos que se manejan para alcanzar la paridad real, que no es ninguna lotería, sino una lucha de generaciones.

