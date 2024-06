Por desgracia, las enfermedades de la médula ósea están a la orden del día y afectan a personas de todas las edades. Desde formas agudas como la leucemia, un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la propia médula, hasta trastornos crónicos como el mieloma múltiple o los síndromes mielodisplásicos, presentan desafíos tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, quienes encarnan verdaderas historias de valentía y perseverancia.

Es el caso de Eric García. A sus 37 años, lleva los dos últimos luchando contra un tipo especial de leucemia y actualmente ejerce como voluntario en la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), con los que se encontró por casualidad hace dos años en la plaza Mayor de Cáceres. «Fue mi salvación», reconoce emocionado. «Es un apoyo diario tremendo para nosotros», añade Eric.

Eric espera la llegada de su segunda vida / Carlos Gil

Para él, mientras espera la llegada de un trasplante, llevar una vida normal resulta complicado por las limitaciones a las que se enfrenta en su día a día, con visitas constantes al hospital, tratamientos agotadores y una incertidumbre que solo aquellos en su situación pueden comprender. «Se trata de llevarlo lo mejor posible y animar a los demás. Y eso que en mi caso no necesito estar ingresado como están otros», asegura. Por ello, anima a todo el mundo a ser donante de médula ósea. «La gente debería tomárselo en serio. Debería haber más concienciación, que no esperemos a que pase para actuar».

Según cuenta, existe mucho miedo y desconocimiento sobre el tema, lo que reduce el número de donantes. «Debemos ser más empáticos y estar más unidos en temas como este que separan mucho. Se trata de, a través de la donación, salvar vidas y dar segundas oportunidades», asegura.

Para ser donante, Eric señala que «lo principal es tener entre 18 y 40 años para entrar en el registro, pesar más de 50 kilos y estar sano». Posteriormente, «te llaman para una primera cita, para hacerte un tipaje HLA (el procedimiento para identificar el tipo de sangre de una persona), y ven el tipo de compatibilidad con la persona, donde es necesario un 70% como mínimo». Eric considera primordial estar decidido a donar la médula. «Hay muchos casos en los que, a la hora de la verdad, la gente se echa para atrás».

Por último, apunta, «solo queda esperar a que te llamen para poder darle una segunda oportunidad a una persona, algo que no está pagado». Una acción que, como afirma, no solo beneficia al enfermo, sino que deja una huella de por vida en el donante, que llevará consigo el orgullo de haber regalado una vida. Como la que espera el protagonista de esta historia, Eric, quien no pierde la esperanza por encontrar un donante de médula ósea compatible.

Campaña de concienciación

Con motivo de la semana contra la leucemia, que se celebra hasta el próximo 30 de junio, la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) organizó ayer en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres un acto para recordar a los enfermos de leucemia que no están solos, así como para agradecer la acción solidaria de todos los donantes de médula ósea en Cáceres.

A la cita acudió la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, quien colaboró en la decoración de varios pasos de peatones cercanos al hospital, donde se pintó el mensaje ‘Dona médula, dona vida’.

Para promover la donación, la agrupación organiza charlas de concienciación, mesas informativas y campañas de visualización con carteles y camisetas para promocionar su labor y animar al resto de personas a que colaboren con la idea de seguir salvando vidas.

