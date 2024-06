Trabajadores del servicio del agua plantean paros y huelga en Cáceres

El Comité de empresa de Canal de Isabel II, empresa concesionaria del servicio integral del agua en la ciudad, ha vuelto a pedir la destitución del delegado en Cáceres, José Luis Castaño Cabañas, por el conflicto laboral que arrastra la plantilla desde la pasada legislatura y se muestran “dispuestos a emprender de nuevo acciones de protesta, paros puntuales, cortes de circulación e incluso secundar huelgas que podrían afectar al servicio”, si la dirección de la empresa “no mejora dignamente las condiciones laborales de los trabajadores”.

Reunión con Mateos

Tras el cambio de gobierno, los trabajadores ya pidieron amparo al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, a cuenta del conflicto laboral debido a las diferencias en el convenio con los empleados en la sede central de Madrid; al tiempo que, ya hace un año, solicitaron la destitución de Castaño, “por dilatar sin visos de futuro las negociaciones”.

Ahora, la plantilla manifiesta que desde la llegada de Castaño a la dirección, “y tras más de ocho años sufriendo discriminaciones respecto a los compañeros de Madrid y con las personas que se rigen por el propio convenio estatal o regional de Extremadura” e incluso “con los mismos trabajadores del servicio de la ciudad de Cáceres”, que tienen condiciones diferentes entre ellos, “seguimos sin tener visos de mejorar las condiciones laborales”.

Tras las reuniones celebradas en hace un año, en las que se habían acordado “mantener la paz social, supeditada a la negociación y aplicación de mejoras progresivas a aplicar en 2024”, entre las que se solicitaba la aplicación del mismo convenio de empresa que en Madrid o la aplicación del convenio estatal sin restricciones económicas impuestas por la Comunidad de Madrid.

También, la negociación de un convenio propio para los centros de trabajo de la ciudad de Cáceres, pero afirman que “nos encontramos en un punto muerto del que la empresa no parece querer salir, puesto que ofrece acuerdos puntuales que no sólo son discriminatorios de por sí (ya que no afectan a todo el personal), sino que ofrecen unas condiciones que la representación de los trabajadores no había solicitado”.

Además, según subrayan desde el comité de empresa, “distan mucho del espíritu de inicio de las conversaciones con la dirección de Recursos de Madrid, y que a corto-medio plazo, provocarán mayores diferencias entre los trabajadores”.

Mateso participó en la pasada legilslatura en alguno de los paros programados por la plantilla. / EL PERIÓDICO

Primera reunión con la directiva

La primera reunión con la directiva para intentar llegar a un acuerdo, a cuenta del conflicto debido a las diferencias en el convenio, se produjo en marzo de 2023; desde entonces no han cerrado nada definitivo. El comité asegura que existe una diferencia del 40% de salario bruto, tomando como referencia una misma categoría y un mismo puesto de trabajo, entre los empleados de Cáceres y los de Madrid.

En clave local, aseveran que se reunieron con Mateos el pasado 30 de mayo, y que el regidor les trasladó su “compromiso con nuestras reivindicaciones, que son del todo justas. Y le transmitimos que los trabajadores están dispuestos a emprender de nuevo acciones de protesta, paros puntuales, cortes de circulación e incluso llegar a una huelga”.

Además, le transmitieron a Mateos “nuestra total disponibilidad para seguir intentado negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores de los centros de trabajo de la ciudad”. Pero aseguran que están “cansados de falsas promesas”, y por eso solicitan la destitución “y sustitución como interlocutor válido” del delegado de Canal de Isabel II en Cáceres.

“Le pedimos amablemente que se vaya con la música a otra parte, puesto que ha demostrado no luchar ni por los propios trabajadores ni por la calidad del servicio de abastecimiento agua de la ciudad de Cáceres”, que, a su juicio, “está a años luz de lo que era, tanto en gestión como en organización de los medios técnicos y del personal adscrito a la concesión”, sentencian desde el comité de empresa.