Centenares de cacereños se plantan contra el odio hacia el colectivo LGTBI

Igualdad real y efectiva. Eso es lo que han pedido centenares de manifestantes en Cáceres para frenar la discriminación que sufre el colectivo con ataques e insultos.

También se ha incidido en dos pilares fundamentales, la educación y la memoria. La presidenta de Extremadura Entiende, Pilar Milanés, ejemplificó la educación y la memoria como herramientas para combatir la lgtbifobia. «Cáceres es una ciudad que nos preocupa, pero también vemos una voluntad política de cambiar las cosas».

Una opinión que compartió la joven Paula Rubio, quien ha explicado que salió a la calle para «hacer entender ahora más que nunca que todos somos diferentes». La lgtbifobia o el no saber lo que puede decir su familia son factores por los que, dijo, no ha salido del armario.

Alejandro Amaya lleva 13 años casado y ha asegurado que desde «hace un tiempo» se han intensificado los ataques homófobos que sufre. Por ello decidió salir a la calle para reivindicar sus derechos.

Una jornada que comenzó a las 20.00 horas con una batucada en el Quiosco de la Música en el paseo de Cánovas. Desde ahí partió la manifestación a las 20.30 horas, que marchó hacia la plaza Mayor, donde se leyó un manifiesto a las 21.15 horas.

En él clamaron por una educación en diversidad para combatir el odio hacia el colectivo. «Las personas LGTBI+ no somos vulnerables, no nacemos diferentes. Las diferencias comienzan cuando nos presuponen una identidad que no es la nuestra», argumentaron.

Por ello, han reivindicado un Plan de Educación LGTBI que enseñe las realidades familiares y que proporcione «un desarrollo integral libre de violencias». También han clamado que la lgtbifobia «no encuentre en el silencio a su mejor aliado. Hay que denunciar y acorralar a quienes nos violentan».

Tras esta declaración, Malena Gracia, Nina Vagina, Lexxy Queen, Fermurosa, Cherry Coke, Mamiloma, Cachalote Jenner, Franco Deluxe y Estela Cariño pusieron ritmo a la noche en la plaza Mayor con un espectáculo.

Suscríbete para seguir leyendo