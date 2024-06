La plaza más catovi de Cáceres se lo merece

Leocadio Durán Cantos fue un insigne médico cacereño, nacido en 1870, que desarrolló toda su actividad profesional en Cáceres. Hijo de familia humilde, su padre era sastre, pero pudo realizar la carrera de medicina en la Universidad Central de Madrid gracias a las ayudas recibidas por parte tanto de la Diputación como del ayuntamiento de su ciudad natal. Una vez terminados sus estudios ejerció como primer secretario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos y posteriormente como presidente, hasta su fallecimiento en 1933. También fue Director del Hospital Provincial y uno de los más experimentados tocólogos de la capital.

El doctor Durán da nombre a una de las plazas más bellas, recoletas y al tiempo dejadas y olvidadas de la ciudad (él vivió justo al lado, en la calle Sergio Sánchez). Y es curiosamente la institución que le costeó los estudios y le nombró director del centro hospitalario que durante tantos años gestionó, la que se está ocupando de rehabilitarla. Invertirá 275.000 euros y el plazo de ejecución será de tres meses, por lo que el gabinete que preside Miguel Ángel Morales prevé que en septiembre esté remodelada.

A partir de entonces, en este espacio que conecta la plaza de San Juan con la calle Pizarro a través de Sergio Sánchez se dará una solución a los visualmente terribles contenedores de basura, se reordenará la carga y descarga, y se dará visibilidad a la fachada trasera de la iglesia de San Juan.

Edmundo Cordero

De su plaza destaca el Palacio del Marqués de Monroy, construido en el siglo XIV y restaurado en el XV y el XVIII. Su nombre le viene del marqués que lo hereda en el siglo XIX. Luego fue un colegio de niñas huérfanas. Pero el edificio tuvo más usos. De hecho fue antes de la guerra cuando Edmundo Cordero, un empresario pionero que tenía vacas de leche y que fundó la Central Lechera de la avenida de Alemania (que fue un fracaso porque la cooperativa, de la que también formó parte Domingo Martín-Javato, no funcionó), montó un bar en la calle Sánchez Garrido (la del antiguo Adarve, actual Bos) que se llamaba La Sultana. Edmundo era, a su vez, abastecedor del Círculo de Artesanos, que estaba en la plaza Mayor y al que acudía la clase media de la capital.

Un día le pidieron a Edmundo que organizara una boda muy grande porque se casaba una de la familia de Las Herederas, que era una familia de Cáceres de la que se decía que había recibido una herencia y que sólo podrían disfrutar de ella en vida. Así que Edmundo, en vista de que El Artesano se quedaba pequeño, echó un vistazo por la plaza del Doctor Durán (que en sus orígenes también se llamó del Sol) y topó con el Palacio del Marqués de Monroy.

El edificio fue un colegio de niñas huérfanas y también sede de la Delegación de Hacienda

En el siglo XIX el Palacio del Marqués de Monroy albergó una posada y luego la Delegación de Hacienda. Edmundo encontró ese palacio vacío, habló con la propiedad y allí organizó la boda de Las Herederas, que fue un exitazo. La casa, situada junto a la hojalatería y la pescadería de Jaime Zaragoza (hoy de los Salgado), tenía unos salones preciosos y un patio alucinante, así que Edmundo decidió establecer allí su negocio y bautizarlo con el nombre de El Mercantil. Era 25 de enero de 1931.

Estando allí, Edmundo, que era muy emprendedor, subarrendó al Ateneo una parte de aquella casa, pensó que el Ateneo era bueno para Cáceres y para el movimiento cultural de la ciudad. Pero el Ateneo duró poco y en el 36, en plena contienda, se dio de baja. Más tarde, socios del Círculo de la Concordia, que entonces era el casino de mayor renombre de la ciudad, contactó con Edmundo para que le subarrendara parte de la casa. Y así lo hizo Edmundo, que se convirtió en abastecedor de La Concordia, que ahora se llama La Colina y está en el parque del Príncipe.

El palacio se dividía pues en dos partes separadas por una cancela: la cafetería del Mercantil y el Círculo de la Concordia, donde se leía la prensa diaria y en feria se jugaba al bacarrá o cuando el gobernador lo permitía porque estaba prohibido. En La Concordia se organizaban fiestas de alto copete cuando a los 18 años las señoritas se vestían de largo. En ferias se celebraban tres bailes: la matiné, de una a tres de la tarde, el baile vespertino después de los toros para los hijos de los socios, y el de la noche, con cena y dos orquestas.

Eladia y Abelardo

Eladia, una de las hijas de Edmundo, se casó con Abelardo Martín, que trabajaba como dependiente en Los Muchachos, un comercio de telas de la calle Pintores que regentaba Juan García, que terminó siendo Sederías Oriente, que estaba frente a la zapatería Peña, muy cerca de Las Niñas y La Muñeca.

Abelardo, que fue mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, jugaba en el Club Deportivo Las Arenas y era amigo de Terio, el de la sombrerería. Con Eladia se casó en San Juan y lo celebraron en El Mercantil, el lugar donde finalmente él entraría a trabajar. En esas estaba Abelardo cuando un día se comenta en la barra del Mercantil que unos falangistas andaban alardeando de que habían tirado a un hombre por un puente. El gobernador se enteró y fue a ver a Abelardo. «Abelardo, mira, que me han dicho que aquí se ha hablado de unos supuestos abusos cometidos por falangistas. ¿Quiénes andan diciendo esas cosas?». «No lo recuerdo, señor gobernador» , respondió Abelardo seguramente haciendo uso del secreto profesional. «Pues te vas a ir unos días al calabozo, Abelardo, para que lo recuerdes» , zanjó el gobernador.

Abelardo y Eladia (que tuvo 9 abortos) fueron padres de cuatro hijos: Carlos, María Ángeles, que venía con su melliza que nació muerta, y Esperanza y Abelardo, también mellizos. Abelardo se quedó con El Mercantil tras comprar las 16 porciones en que se dividía el palacio. La familia vivía en la primera planta del edificio, de habitaciones inmensas, techos altos, un salón con un brasero y un pasillo largo que llegaba a Sergio Sánchez y que había que recorrer cada noche para ir a dormir. Los sábados calentaban agua porque tocaba la ducha semanal en un cuarto de baño que tenía bañera. A diario te lavaban las manos, las rodillas y la cara, pero los sábados te bañaban porque al día siguiente ibas a misa y no podías ni ensuciarte ni pecar.

Edmundo Cordero se quedó con el Palacio del Marqués de Monroy y allí abrió El Mercantil

En San Juan había misas todas las medias. La primera a las 8.30. Las oficiaban don Julián, y don Manuel Vidal, bueno, y José Luis Cotallo, que daba la misa de hombres y que se llamaba así porque a ella solo iban los hombres.

Además del Mercantil, Abelardo pujaba cada año en la Obra Sindical por la caseta de la Ciudad Deportiva, que en la feria de Mayo y en la de San Miguel organizaba unos saraos de no te menees. Por El Mercantil pasaban peñas: la de Luis Nuños Beato, médico, que iba mucho con Infante, médico de garganta, Carlos Acedo, farmacéutico de Pintores o Benedicto Arias, que era rico.

Los camareros del Mercantil eran Eugenio, Ramón, (también trabajaba en el ayuntamiento), Montaña, (murió en accidente de moto), y después estaba El Penas, que era el más famoso. Le llamaban así por el latiguillo que siempre soltaba: «Ay que pena, ay que pena». Los clientes le preguntaban: «¿Penas, has ido a misa?» . Y él respondía: «Sí, claro, a las de las 7.30» , pese a que las misas empezaban una hora más tarde. Entonces el Penas se agarraba de la cintura y exclamaba: «¡Ay, cómo me duelen los ovarios!» , sin saber que los hombres no tienen ovarios.

En El Mercantil, famoso por su arroz con pollo, se celebraban las bodas. Allí se casaron Luisina y Marchena, los Muriel, los Chacón... A finales de los años 70 Abelardo vendió el palacio a la Cámara de Comercio y lo hizo por tan solo 6.200.000 pesetas. Ahora, ese palacio del paisanaje y de la historia local de Cáceres tendrá una plaza remozada que le dará el esplendor que se merece después de años de desidia y dejadez, con problemas de salubridad por los contenedeores de basura y, durante mucho tiempo, como aparcamiento urbano. Ahora es el momento de dar el lustre al Doctor Durán, aquél que pudo convertirse en médico gracias a la diputación.

