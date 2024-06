Jesús Reyes, el estilista cacereño más 'royal': "La princesa Leonor tiene a la mejor maestra en moda"

Jesús Reyes (Valencia de Alcántara, 1987) es un nombre propio en la moda española. Este periodista cacereño que saltó a la fama en televisión como estilista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' ha fundado su propia agencia de comunicación, CoolHunting Madrid, enfocada al mundo del lujo, la moda y la belleza, y tiene su propia sección en el programa de Antena 3 ‘Espejo Público’, en el que analiza las últimas tendencias. Formación no le falta para examinar con lupa las alfombras rojas. Es licenciado en Periodismo, cuenta con un Máster de Especialización en Televisión y otro en Comunicación en Moda y Análisis de Tendencias y se ha titulado en Dirección Creativa en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, la Central Saint Martins, Universidad de las Artes de Londres.

El cacereño ha viajado por 34 países y sus próximos destinos son Canadá y Miami, donde ejercerá de embajador de una escuela internacional de inglés y donde pretende seguir promocionando su última y exitosa obra, ‘Leonor, estilo de una Borbón y Ortiz’, un ensayo sobre la evolución del estilismo de la heredera al trono de España.

Jesus Reyes con su obra ‘Leonor, estilo de una Borbón y Ortiz’ / Cedida

¿Quién es Jesús Reyes?

Jesús Reyes es un chico de Valencia de Alcántara que ha vivido una infancia maravillosa rodeado de una familia con muchísimo cariño, con un grupo de amigos que conservo de toda la vida, y con muchos sueños e inquietudes. Con la ilusión desde bien pequeñito de poder ser periodista y lo he ido consiguiendo con muchísimo esfuerzo y formación. Muy contento también de emprender, con mi agencia de comunicación que me está dando muchas alegrías y me permite conectar con muchas marcas.

¿Por qué un libro sobre el estilo de la princesa Leonor?

A priori me vino a la mente la reina Letizia que para mí es el mejor referente en moda que tenemos en nuestro país y la mejor embajadora de la marca España, pero su majestad cumplía sus 50 años y se publicaron numerosos libros de moda. Me di cuenta de que tenía en mis manos la posibilidad de descubrir a la hija mayor de los reyes de España, doña Leonor, quien ha sido hasta hace muy pocos meses una gran desconocida. Empecé a escribir el libro y he conocido a una persona fascinante, con una implicación estupenda en su rol como heredera, donde ella está aprendiendo de moda y nosotros estamos aprendiendo de moda con ella.

Los estilismos y vestidos de la reina rondan los 200 euros de media quitando los de gala

El estilo de Leonor es un clásico renovado y los gustos de Sofía están más ligados a las tendencias

¿Está la princesa influenciada por su madre en cuanto a imagen?

Muchísimo, esa es la verdad y para mí es un acierto. Y lo argumento: la princesa Leonor tiene en su casa a la mejor maestra en moda. Doña Letizia también ha aprendido de esa comunicación no verbal que es la moda y les está enseñando a sus hijas. Desde Casa Real como institución, y esto fue una idea de la reina Letizia, lanzan tres mensajes muy claros con la moda: uno, apostar por marca España; dos, apostar mayoritariamente por firmas lideradas por mujeres; y la tercera, apostar por una moda sostenible y circular. Hasta hace pocos años era inaudito que las reinas repitiesen vestido en un acontecimiento histórico y la reina Letizia nos ha enseñado que se puede repetir. Lo hacen ellos como reyes de España y lo debemos hacer nosotros, por una cuestión ética y de concienciación social. Además, es muy acertado para acercarse a nosotros, los civiles, porque lleva ropa repetida y los diseños, quitando los de galas, el resto de propuestas o estilismos suelen rondar los 200 euros de media. Casa Real ha rebajado los códigos de protocolo y vestimenta.

¿El estilo de Leonor marca o marcará tendencia en las jóvenes de su edad?

No todas las jóvenes visten como la princesa. Ella tiene un estilo clásico renovado, mientras que los gustos de su hermana Sofía están más ligados a las tendencias, es más vanguardista y creo que, junto con Letizia, las tres hacen un equipo maravilloso. La princesa Leonor todavía tiene mucho que experimentar y la iremos viendo evolucionar. Ya se la va viendo cómoda en galas con piezas de sastre.

Jesús Reyes / Cedida

¿Quiénes son tus referentes en el mundo de la moda?

Las primeras referencias las tengo desde casa porque mi familia, en Valencia de Alcántara, siempre ha vestido, en la medida de lo posible, con diseños hechos a medida. Desde bien pequeños a mi hermano y a mí nos han llevado muy parecidos. En casa ya he ido bebiendo de esas fuentes de referencia para con la moda. Con el paso de los años, he ido conociendo a grandes referencias como Balenciaga, Dior, Jesús del Pozo o Louis Vuitton. Y en la calle también he encontrado propuestas que me gustan muchísimo y que me hacen ver que hay una moda más abierta, porque tengo la gran fortuna de haber conocido 34 países en el mundo. No se viste igual en América que en Europa. Creo que ha sido una evolución constante y eso forma parte de mi ADN y de mi filosofía. Todos los días me gusta acostarme conociendo algo de una marca nueva. Esa es mi inspiración continua, todo el universo que pueda beber del arte o de la moda en general, ya sea de aquí o de fuera.

¿Cómo ves Extremadura en cuanto a moda?

La moda de Extremadura es maravillosa y hay un amplio abanico para que todo el mundo podamos encajar dentro de algún estilo. En la zona sur, en Badajoz, tenemos un estilo más clásico, con unos valores muy familiares que tienen un peso importante, puedo citar firmas como El Caballo o Ralph Lauren. Y luego, en general, tenemos un valor imprescindible que es la artesanía, que cada vez tiene más auge y más sitio en el mundo de la moda. Ahora mismo en Extremadura estamos viviendo un despertar. Aunque no tenemos grandes eventos de moda, se están empezando a celebrar y estamos en un momento donde la moda está tiendo un poquito más de cabida. Además, tenemos a nuestros vecinos portugueses con un estilo actualmente de referencia, no solamente en España, sino en el resto de Europa, gustan muchísimo. Y Extremadura y Portugal siempre hemos sido primos hermanos y me alegra muchísimo que nuestra tierra esté despertando.

¿Qué prendas no pueden faltar en el armario de un hombre y de una mujer?

Como soy extremeño, por ejemplo, un pañuelo de mil colores de Extremadura. Yo tengo unas alpargatas con este estampado que ofrece un montón de opciones. Y luego, recurrir a los grandes básicos como una camisa blanca, unos buenos vaqueros o un buen traje de sastrería. En el resto de complementos, tanto de mujer como de hombre, cinturones o joyería, aconsejo, dentro de las posibilidades de cada uno, invertir en piezas de materiales nobles y comprar pequeñas cantidades de ropa tendencia, porque tiene muy poco recorrido.

Eres paisano de Soraya Arnelas, ¿qué te parece su estilo?

Soraya es una persona me ha inspirado mucho, hemos estudiado en el mismo colegio e instituto y hemos crecido juntos. Tenemos mucha relación. Me parece una persona digna de admirar que hace brillar y defiende Extremadura. Como artista, me encanta. Ha ido evolucionando a nivel artístico y tiene un estilo muy vanguardista, le encanta todo lo actual y lo nuevo, pero es que va con su música y con su estética. Es una embajadora de la marca Extremadura.

