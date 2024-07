'La Compañía', corto rodado en Cáceres con Alberto Amarilla, gana el Festival Internacional de Cine de Moscú

El cine rodado en Cáceres está en la meca. José María Flores, director y guionista español, se ha alzado con el Gran Premio al Mejor Cortometraje de la mano de su trabajo grabado en la ciudad, y que lleva por título ‘La compañía’, en la última edición del Festival internacional de Cine de Moscú (MIFF), uno de los foros cinematográficos más antiguos del mundo. El cortometraje, un plano secuencia de 12 minutos en los que la cámara vuela y viaja junto a los personajes en una montaña rusa emocional en mitad de un accidente de tráfico, asombró al jurado. Su presidente, Abdelilah El Jaouhary, declaró: «Tuvimos el placer de ver 18 películas de todo el mundo, todas de la más alta calidad técnica y creativa. Fue muy difícil elegir un ganador, pero para el Gran Premio seleccionamos una película que nos dejó atónitos por su lenguaje artístico, la forma en que habla del ser humano, y el modo en que refleja nuestra existencia».

‘La compañía’

Para el director, este premio ha supuesto una grata sorpresa: «El corto prácticamente está empezando su distribución y de repente nos llega, nada más arrancar, la noticia de que habíamos ganado en uno de los festivales tradicionalmente conocidos como ‘Clase A’ más importantes. Es un hito y nos ha puesto muy contentos a mí y a todo el equipo, ya que ha sido un proyecto difícil y desafiante, y los reconocimientos que está consiguiendo nos hacen sentir que ha merecido la pena. Además, es probable que sea un espaldarazo para el corto y que lo impulse a través del circuito de festivales internacional"-

El elenco

El cacereño Alberto Amarilla (‘El camino de los ingleses’) y Elisabeth Larena (‘Eres tú’) son los protagonistas de este cortometraje en el que una joven pareja camina por la vía pública, tras haber dejado a los niños en casa, y salen a cenar. Hasta que una multitud se arremolina en torno al accidente de tráfico que sufren.

La avenida Claro Campoamor sirivió en 2022 de escenario a este rodaje que cuenta con otro cacereño, Héctor Ramos, como productor, quien ha explicado a este diario que la obra aborda la pérdida del otro en el seno de la pareja. Ramos indica que la distinción de Moscú "nos cogió un poco por sorpresa y en plena distribución. Lo cierto es que el de Moscú es uno de los festivales más importantes del mundo dentro de la clase A. Está a la altura de Cannes o de Venecia".

Hector Ramos cuenta cómo surgió la idea de realizar el corto. "José María Flores es de Madrid y tiene familia en Extremadura. El nexo fue Alberto Amarilla porque juntos habían rodado ' 'La Fièvre'. En mi caso, también escogí Cáceres como escenario en 'Un buen hombre', que rodé junto a Matías Valenzuela. A partir de ahí, venir a Cáceres fue fácil".

Ramos presume de ciudad. Con orgullo indica que estudió Producción Audiovisual en El Brocense, para luego marchar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ahora, en su natal Extremadura, sigue ideando producciones futuras mientras saborea el espaldarazo recibido en Moscú.

En la lista de galardones no solo está la del festival ruso. ‘La compañía’ ha despegado con el Premio al Mejor Director conseguido en el Festival de Sant Joan d’Alacant, y es una de las obras que integran la shortlist de los Premios Fugaz 2024. El corto atesora ya 27 selecciones; ha recibido el premio al Mejor Guión en el Festival Raíces de Europa del País Vasco y no descarta ir a los Goya o a los Oscar: "No es una intención, es un sueño", recalca Ramos.

El director José María Flores ha sido seleccionado como uno de los 50 talentos emergentes españoles más relevantes de la prestigiosa lista Forbes. El también guionista fue reconocido en el Queens World Film Festival de Nueva York con 'La Fièvre' mientras su actor fetiche, Alberto Amarilla, presumió de Cáceres y de colegas de la gran pantalla en 'Pasapalabra'.

