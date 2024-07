Valverde de la Vera, «atemorizado» ante la presencia de mastines

Vecinos de Valverde de la Vera denuncian la situación de cinco perros de raza mastín, una madre y cuatro crías, que viven en la calle "desde que son cachorros, aproximadamente desde el otoño del año pasado", denunció Pepe Casado, vecino del municipio que alertó de esta situación a los medios de comunicación.

"Hay gente en el pueblo que está atemorizada", aseguró Casado. Son unos perros que deambulan por todo el pueblo y que imponen por sus condiciones físicas. "Fácilmente, pesan más de cuarenta kilogramos cada uno" y miden "unos 70 centímetros de alto". En concreto, uno de los miembros de la manada "encara y empieza a ser peligroso".

Preocupación en las calles

En cuanto a los ataques de los animales, Pepe Casado, vecino de la localidad que denuncia esta situación, no ha tenido ningún problema con los perros, entre otras cosas, porque no transita por esa zona a pie, pero le consta la situación problemática con otros residentes de Valverde de la Vera. "Mis vecinas no salen a tirar la basura por la noche porque les da miedo". Incluso un joven tuvo que alertar a la Guardia Civil ante la imposibilidad de tránsito por una calle cuando se dirigía a su domicilio por la noche.

Mastines callejeros tumbados en las calles de Valverde de la Vera. / Cedida

"La situación de los perros es lamentable", calificó Casado. Aunque no se les ve desnutridos, pero "cada día van a necesitar comer más y me consta que se han comido las gallinas de algún vecino".

Un tipo de anomalías que Pepe Casado lleva observando desde hace "seis meses" y no hay "ningún tipo de acción por parte de la administración competente". Una total "desidia y despreocupación, excepto del ayuntamiento local", entidad que ya "alerto" de la situación de los animales a las entidades pertinentes. Ante esta problemática, Casado se pregunta: "¿A qué estamos esperando, a qué pase algo?".

