Caso Cilleros: “Un embarazo críptico no es excepcional”

El caso de la mujer (de 22 años) en prisión preventiva acusada de asesinar a su bebé recién nacido sigue bajo secreto de sumario y aún se desconoce el informe de la autopsia realizada en su momento. Pero el abogado de la investigada, Ángel Luis Aparicio, asegura que su representada ha sufrido lo que se conoce como un "embarazo críptico o silencioso".

Defensa

Aparicio explica que la detenida "ha tenido un embarazo críptico o silencioso; no sabía que estaba embarazada. A ella le bajaba la regla como habitualmente, con los dolores menstruales normales... Y hasta que el 18 de junio dio a luz en el cuarto del baño de la vivienda familiar; a partir de ahí ya no sabemos absolutamente nada de lo que haya podido ocurrir en cuanto al fallecimiento del bebé", relata el abogado defensor de la joven de Cilleros.

Lo que tiene claro el letrado es que "no es un caso excepcional". Es decir, hay mujeres que, "efectivamente, están embarazadas, no lo saben y dan a luz o sufren un aborto, segun la naturaleza decide".

El abogado Ángel Luis Aparicio. / EL PERIÓDICO

Diligencias

La defensa aclara que la pareja de la detenida no está siendo investigada en ningún caso. Y refuerza su defensa en el hecho de que "nadie a su alrededor sabía de su embarazo. Imagínate el novio, que no sepa que está embarazada su pareja; resulta obvio que no tenía una sintomatología de una chica embarazada de 7 o 8 meses".

El letrado cacereño espera que se levante el secreto de sumario cuanto antes para poder cotejar la información de su defendida con la investigación policial y judicial realizada. "Que se levante lo antes posible para que podamos saber qué investigación se ha hecho hasta la fecha".