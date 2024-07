«¿Qué se creen, que nos van a echar de aquí?», dicen los ‘okupas’ del Bloque B en Cáceres

Los vecinos del Bloque B de Aldea Moret prefieren callar tras conocer que el Ayuntamiento de Cáceres pretende desahuciar a los ‘okupas’ que estén viviendo en las viviendas municipales sociales. En la barriada impera la ley del silencio. Ningún residente ha accedido a hablar con este diario sobre esta situación para expresar su opinión. Únicamente un grupo de ‘okupas’ han asegurado: «¿Qué se creen, que nos van a echar de aquí? ¿Y a dónde nos vamos después?».

Este proceso no se desarrollará de forma «aleatoria», según explica la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís. Los trabajadores del Imas están elaborando un estudio sobre la situación de vulnerabilidad «individualizado». Aquellos que cumplan con una serie de requisitos económicos podrán quedarse en esa casa.

Para acceder a los pisos municipales en Aldea Moret los trabajadores sociales estarán acompañados por la Policía Local. Los agentes no solo les protegerán ante cualquier ataque, sino que serán los responsables de identificar las personas que estén residiendo en esas casas.

Una vez que finalice la elaboración de estos informes, se prevé que será a final de verano, se estudiará cada caso y después pasará a manos de los juzgados. Ellos serán quienes den luz verde a los procesos de desahucios.

Posteriormente, la edil avanza que cuando se hayan desocupado las viviendas, el ayuntamiento arreglará la estructura del Bloque B, así como las escaleras, que presentan un estado deplorable.

Confiesa Solís que el consistorio no sabe cuántas viviendas sociales tiene a su disposición por las ocupaciones y porque hay pisos que se revendieron y los nuevos propietarios no tienen las escrituras. Por ello, se estudiará también el registro de propiedad de cada vivienda.

Oposición

Sobre este asunto se ha pronunciado también la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Belén Fernández Casero, que ha criticado al gobierno municipal por no facilitarles el expediente que han elaborado. Hasta que no lo reciban, los socialistas no se pronunciarán, aunque, eso sí, Fernández Casero reclama «unas soluciones habitacionales con garantías».

Desde Podemos, su portavoz, Consuelo López, remarca que se debe abrir un proceso de solicitud de las viviendas vacías. «Muchas de ellas están tapiadas y en muy mal estado». Coincide con Casero en que se debe buscar una «alternativa habitacional».

Mientras, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, asegura que hay que actuar «conforme a la ley» y que los okupas justifiquen si necesitan estar en esa vivienda social. Apunta que Cáceres debe ofrecer más viviendas sociales y para acceder a ellos el Imas debe establecer «parámetros objetivos». Sobre el estado en el que se encuentra el Bloque B, señala que el ayuntamiento es quien debe mantener el edificio y arreglar los desperfectos de las zonas comunes.

