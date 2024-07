El Cáceres que no apoya los desahucios

Óscar Pérez, coordinador de Una Extremadura Digna, ha salido al paso de la decisión del ayuntamiento de efectuar desahucios para solucionar el problema de ocupaciones ilegales en el Bloque B de Aldea Moret al asegurar que "lLa charlatanería de los discursos frente a los problemas de la vivienda deben olvidarse y centrarse en la búsqueda de soluciones que habiliten recursos habitacionales a todos los seres humanos, y en este caso concreto a la población extremeña".

Para UED, más allá de las declaraciones del secretario general extremeño del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, de que el discurso de la presidenta de la Comunidad extremeña María Guardiola en el debate de la región es puro teatro, habría que decir que "es una continuación del teatro que los partidos políticos que representan a las clases dominantes vienen realizando en Extremadura desde hace muchos años para engañar y saquear al pueblo".

El discurso "repleto de palabrería, retórica sentimentalista y vagas promesas se centró en contentar a gusto de los sectores empresariales de la región. Las ayudas aprobadas se dice que pretenden esquivar la crisis, para que las grandes empresas sigan extrayendo la riqueza de nuestros recursos naturales, arruinando a nuestras pequeñas empresas y saqueando el sudor del trabajo del pueblo obrero extremeño".

El gobierno regional del PP en Extremadura, "en el limitado marco de gestión que le corresponde hace lo que puede por apoyar a los grandes sectores empresariales y a grupos sociales de la pequeña burguesía. En su discurso la Señora Guardiola no contempla para nada, las políticas que pudieran aliviar las dificultades que la clase obrera está pasando en estos momentos. Para nada se refiere a las políticas de empleo que aseguren su futuro y recuperen la ilusión, para que muchos jóvenes no se tengan que marchar de la región, etc".

Tampoco "entra en su cuadro político la falta de viviendas en la región, la necesidad que tienen cientos de personas de la comunidad para poder disponer de recursos habitaciones y no andar con la incertidumbre que llevan las amenazas de expulsión de sus viviendas".

Añade que "el artículo 47 de la CE debe estar por encima de todo deseo o ilusión de obtener beneficios de las ventas de estos pisos sociales. La corrupción política entraría de lleno en estas organizaciones políticas que no tienen escrúpulos algunos para echar a la gente a la calle. No podemos consentir que haya familias durmiendo a escondidas en las obras o construcciones derruidas o abandonadas. En nuestra región es necesario un amplio programa de construcciones de viviendas públicas que atiendan las enormes necesidades que se dan entre los sectores sociales económicamente más desfavorecidos. Esperamos de las organizaciones políticas del ayuntamiento de Cáceres que no se olviden de la población más necesitada y no consientan irracionalidades contra los seres humanos como el fascismo quiere dar pie".