‘Llenazo’ en la plaza Mayor de Cáceres de Carlos Baute, Ana Guerra, Melocos y Blas Cantó

La plaza Mayor de Cáceres se convirtió anoche en el epicentro de la música de la región. Dial al Sol, un concierto gratuito realizado por la emisora radiofónica Cadena Dial, congregó a miles de asistentes que abarrotaron este viernes el casco histórico de la ciudad.

Desde las 22:00 horas, Carlos Baute, Ana Guerra, Blas Cantó, Gonzalo Hermida, Melocos, Ezio Oliva y Marta Santos fueron los siete artistas que pasaron por el escenario y deleitaron a los presentes con su música, como parte de una gira comercial con cantantes españoles que recorrerá diferentes pueblos y ciudades del país.

Ante una plaza abarrotada, resonaron infinidad de canciones que hicieron las delicias de los asistentes al evento. ‘Colgando en tus manos’, ‘Lo Malo’, ‘Él no soy yo’, ‘La Ciudad Intermitente’, ‘Cuando me vaya’, ‘Siempre has sido tú’ o ‘Las cosas pequeñitas’ fueron algunos de los temas que resonaron con fuerza en una calurosa noche veraniega.

Como se había anunciado, hubo controles para impedir la celebración del botellón, tal y como sucedió en eventos como el pasado festival Womad, que inauguró una nueva etapa con la apuesta por acontecimientos más sostenibles.

Organizado por el Ayuntamiento de Cáceres y la Cadena Ser, la ciudad cacereña continúa así con la idea de celebrar en la capital cacereña conciertos y festivales de calidad a nivel nacional durante todo el año. «Sin duda serán los eventos más relevantes y multitudinarios del verano en la ciudad», indicó en la presentación del evento Soledad Carrasco, concejala de Festejos.

El martes, concierto de Los 40

El próximo martes 9 de julio, también en la plaza Mayor de Cáceres, será el turno para el concierto Los40 Summer Live, donde acudirán artistas de la talla de Dani Fernández, Adexe & Nau, Beret, Walls, Soge Culebra, Charlie USG, César AC, David Otero, Depol e Hilario.

De esta forma, la capital cacereña será la única ciudad española donde se podrá disfrutar de los dos conciertos de este formato.

