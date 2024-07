Continúa la partida

Escribo estas líneas con la emoción del que vuelve a casa. Hace más de once años, este periódico me dio la oportunidad de empezar a narrar mis aventuras viviendo en el extranjero, empezando por Alemania. Y ahora me recibe de nuevo para seguir narrando mis experiencias en Filipinas, adonde acabo de mudarme.

El primer artículo sobre mi periplo internacional lo publiqué en el año 2013. Tenía yo por entonces 25 años recién cumplidos y me disponía ilusionado y nervioso a vivir por primera vez fuera de España, después de haber crecido en Cáceres hasta los 18 años y pasado en Madrid el periodo universitario. Se me acababa el camino establecido y comenzaba a enfrentarme a la vida sin los rieles de seguridad. ¿Y ahora que ya he terminado todo lo que me pedía la sociedad que hiciera, qué hago? Tocaba buscar trabajo, pero el contexto no ayudaba.

Los que terminábamos la universidad a comienzos de la década pasada nos íbamos acumulando en la cresta de la ola de la crisis económica que empezó unos años antes. En mi caso, además, la escalada generalizada del paro se unía a la crisis de identidad que vivió el periodismo durante esa época. La caída en la inversión en publicidad, la disrupción de los medios de comunicación digitales, que en su mayoría eran gratuitos, y las redes sociales como fuentes de información principal cambiaron drásticamente un modelo de negocio que no ha vuelto a ser el que conocieron nuestros padres. En el proceso de adaptación, miles de periodistas perdieron sus trabajos y cientos de medios de comunicación echaron el cierre. No era un buen momento para buscar trabajo para un recién licenciado en periodismo.

Pero debo decir que, aunque la situación económica hubiera sido mejor, probablemente habría intentado salir al extranjero de todas formas. Después de haber tenido una infancia y una adolescencia muy felices en Cáceres y unos años universitarios muy bien aprovechados en Madrid, quería conocer nuevos acentos y expandir el horizonte. Deseaba saber si me estaba perdiendo algo más allá de la frontera. El problema es que, una vez has salido del tablero de juego habitual, es muy difícil regresar a la partida. Las fichas se siguen moviendo y cuando regresas ya no sabes ni a qué estabas jugando.

Así que poco a poco, casi sin querer, me fui forjando mi vida fuera de España. El primer capítulo, el berlinés, en realidad no duró tanto. Fue apenas un año, pero lo sentí como una década. Todo era nuevo, excitante y apasionante. Esa etapa me sirvió para empezar a conocer lo mejor y lo peor de vivir en extranjero. Para ver por primera vez un río congelado (fascinante) y la falta de luz a las tres de la tarde (deprimente). Para disfrutar de la camaradería entre los europeos del sur y aprender la palabra alemana “Waldeinsamkeit”, que significa “la sensación que se experimenta al estar solo en un bosque”. Y también me dio tiempo a olvidarla, afortunadamente.

Aquel primer año en el extranjero me sirvió además para publicar en estas mismas páginas decenas de artículos semanales sobre mis andanzas por Alemania. Escribir sobre Berlín me sirvió para enriquecer mi experiencia en la ciudad, pero también para sentirme más cerca de Cáceres. Porque gracias a los compañeros de este periódico, tuve la oportunidad de volver cada domingo al salón de casa de los familiares y amigos que había dejado aquí. El recuerdo más cariñoso que atesoro de esta época es el de volver por Navidad y descubrir que mi abuelo Fernando había guardado todos los recortes del periódico en los que aparecían mis artículos. Todavía tengo que luchar para no derramar una lagrimilla.

Después de superar mi primer invierno en Berlín, seguí moviéndome por Europa y, desde entonces, he vivido en Ámsterdam (seis meses), Bucarest (tres años y medio), Zagreb (otros tres y medio) y en Viena (dos años y medio). En todos estos lugares aprendí nuevas formas de ver el mundo. Y también fui enseñando a nuevos amigos y conocidos de múltiples nacionalidades dónde está Cáceres, a menudo contándoselo en el idioma local, porque el «¿de dónde eres?» suele ser la interacción más común cuando conoces a alguien.

Y ahora acabo de llegar a Manila. El gran salto. No se puede ir más lejos, casi literalmente. El otro día vi, con algo de congoja, que he sobrepasado la Conchinchina. Pero cuanto más me alejo de casa, más acerco mi hogar a los lugares en los que voy viviendo. Todavía no he aprendido a decir dónde está Cáceres en tagalo, la principal lengua de Filipinas, pero prometo que para cuando me marche habrá un puñado más de extranjeros que sabrán situar Extremadura en el mapa. Mientras tanto, nos seguimos leyendo semanalmente. Gracias por dejarme volver por un rato.

Ignacio Urquijo l es Cronista Oficial de Cáceres.

