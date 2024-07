El alcalde de Cáceres constata el “deplorable estado” del poblado minero y plantea hacerlo foco turístico

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado el poblado minero de Aldea Moret junto con la Asociación Minas (AMAM) esta mañana. Su objetivo es “conocer de primera mano” cuál es el estado de la zona y poner en marcha un plan de actuación que permita solventar la situación de ruina en la que se encuentra.

El regidor ha hecho referencia a la importancia del barrio en el desarrollo de la ciudad y a su voluntad de incluirlo dentro de su patrimonio histórico. Mateos cree que Aldea Moret puede convertirse en un foco de turismo y, para ello, señala su voluntad de trabajar mano a mano con la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial.

Visita del alcalde a Aldea Moret /

También se ha referido al derrumbe del bloque C y a la intención de aprovechar el solar, así como a las mejoras planificadas para el Bloque B, especialmente, en la escalera. No obstante, no hace referencia a los desahucios anunciados por el Ayuntamiento de las casas ocupadas ilegalemente que allí se encuentran.

Por su parte, Francisco Luis López Navarro, vicepresidente de la Asociación Minas ha resaltado la posible rentabilidad que tiene todo el complejo como lugar de interés cultural. Explica el compromiso de la asociación por recuperar la vida de un lugar “desconocido”, que a día de hoy se encuentra “en ruinas y es peligroso”, aunque reconoce la imposibilidad de AMAM para hacer frente a la cuantía.

López deja esta labor al Ayuntamiento, que lo señala como “una prioridad”, y afirma que Cáceres “no puede pemitirse tener un recurso como este en las circunstancias en las que se encuentra”. Un recurso que, parece, no ha querido aprovecharse en mucho tiempo.