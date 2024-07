Atento clama en Cáceres: "Nos preocupa que puedan desmantelar el servicio"

Las trabajadores de Atento se han manifestado hoy a las 11.30 de la mañana frente a la sede cacereña de la compañía ante las «modificaciones sustanciales» que la empresa telefónica ha emprendido a nivel nacional -afectan a seis de sus centros- y van a afectar a 62 de los 270 integrantes de la compañía en la capital cacereña.

Los empleados están dividos en tres servicios: el que la empresa presta a Movistar, el de luz y energía del Corte Inglés y el servicio técnico, conformado por sesenta y dos trabajadores. Es este último el que se verá afectado por las medidas. De sus integrantes, doce serán trasladados a otro servicio y a los otros cincuenta la empresa les propondrá el traslado a otras ciudades.

José María, el presidende del Comité de Empresa, teme que la medida suponga «una primera fase para vayan desmantelando el centro de Cáceres poco a poco». Demanda que «si quitan a sesenta y dos, nos vamos a quedar poco más de cien en ese servicio, y cualquier día pueden llegar y cerrarlo».

Desde el Comité de la Empresa, hacen hincapié en que, para ellos, la mejor alternativa a la movilidad planteada por Atento es el teletrabajo, modalidad a la que actualmente ya se acoge el setenta por ciento de la plantilla. «Esos trabajadores podrían trabajar desde casa sin problema, pues tienen los mismos medios para hacerlo que el resto de sus compañeros», dice. Asimismo, comenta que el recurso de los traslados es algo que «nunca pensamos que pudiera llega a Cáceres».

Esta semana, se han celebrado ya en Madrid tres de las cinco reuniones previstas entre la empresa y los representantes de cada sección sindical. La representación de la sección de Cáceres acudió ayer a la capital, pero José María denuncia que no ha habido una tendencia al entendimiento por parte de la empresa, pues «en tres días de reunión no hemos avanzado prácticamente nada» y «realmente, no nos han dado ninguna solución». Carmen, trabajadora de la empresa, se manifiesta en el mismo sentido. «La empresa no está negociando. Los sindicatos estarán haciendo su parte, pero Atento no nos está dando otras opciones a los trabajadores», denuncia.

Lo único que ha comunicado la empresa por el momento es que este jueves anunciará sus «propuestas concretas» para que los trabajadores hagan sus alegaciones al respecto.

María Luisa García, trabajadora del servicio técnico de Atento desde hace más de veinte años, reclama que «la empresa busca despedir a sus trabajadores a coste cero», pues con «un sueldo de novecientos euros» los trabajadores no pueden asumir el traslado a otras ciudades y, además, se trata de personas con toda su vida en Cáceres. Habla de «despido encubierto», y cree que la empresa acude a las reuniones con los representantes sindicales con la decisión ya tomada de antemano. Asimismo, piensa que lo que anunciará la empresa este jueves serán los nombres de los afectados por esas movilizaciones.

Además, aunque en su caso contempla el trabajo como una opción, cree que en el caso de las mujeres, mayoría en la empresa, «no es positivo». Por eso, alega por mantener los puestos de trabajo de forma presencial, «como los últimos veinte años, en los que la empresa ha ganado mucho dinero con nosotras».

Irene de Miguel, representante de Unidas por Extremadura, ha querido hacer hincapié en que la mayoría de la plantilla está integrada por mujeres. «Estamos en contra de que multinacionales de este tipo vengan a Extremadura y se salten las condiciones laborales de los trabajadores», ha declarado.

Suscríbete para seguir leyendo